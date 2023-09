Met deze tatoeages gaat je liefde voor Brabant nooit meer over

Charlotte uit Hilversum heeft Guus Meeuwis als tatoeage op haar bovenarm laten vereeuwigen. Niet omdat ze de allergrootste fan is van de zanger uit Tilburg, maar omdat het een fijne herinnering oproept aan haar vader. Zij is lang niet de enige die een Brabantse prent op het lijf heeft laten zetten.

Ook Eindhoven doet het aardig op het lichaam. Natuurlijk is PSV vaak voor altijd vastgelegd. De toen 7-jarige Cristiano was ook erg gelukkig met zijn neptattoo.

Op de stad Eindhoven zijn inwoners ook zo trots dat ze dat willen laten zien en soms hielp het dat de tatoeage gratis was. In 2020 stonden tientallen in de rij voor een actie van True Blue Tattoo om het stadslogo 'the vibe' voor niks te laten tatoeëren.