Frits van Eerd voor de rechter gesleept door andere verdachte in witwaszaak

Frits van Eerd, de voormalig topman van Jumbo, is door de Drentse autohandelaar Theo Eggens voor de rechter gedaagd. Eggens is, net als Van Eerd, verdachte in een groot witwasonderzoek. Eggens wil dat Van Eerd anderhalve ton betaalt voor een klassieke Mercedes. Volgens de autohandelaar weigert Van Eerd voor de auto te betalen.

Het gaat om een rekening van 155.000 euro voor een klassieke Mercedes Benz uit 1957. Van Eerd kocht de auto een paar jaar geleden bij het autobedrijf van Eggens, onderzocht het Financieele Dagblad.

De advocaat van Van Eerd zegt dat de oud-supermarktbaas de Mercedes al lang heeft betaald. "Mijn cliënt heeft aangegeven dat hij gewend is rekeningen direct, of anders de volgende dag te betalen. Er was voor hem geen enkele reden om niet te betalen", zegt Robbert Jonk tegen de krant. De advocaat van Eggens ontkent dat weer.

Een woordvoerder van de rechtbank Oost-Brabant bevestigt het conflict tussen Eggens en Van Eerd. De rechter in Den Bosch gaat er komende maand een oordeel over vellen.

Kennissen uit de motorcross

Van Eerd en Eggens kenden elkaar uit de motorcross. De supermarktmiljonair sponsorde via Jumbo jarenlang het Nederlands kampioenschap motorcross, en was geldschieter van talentvolle coureurs.

Witwasonderzoek

Binnen enkele maanden besluit het Openbaar Ministerie (OM) of Frits van Eerd en andere verdachten in het witwasonderzoek worden vervolgd. Ook gaat het OM kijken wie er afvallen en wie mogelijk een schikking aangeboden krijgen.

Het is dus nog niet zeker of Van Eerd voor de rechter moet verschijnen in de witwaszaak. Wat wel zeker is, is dat hij in de rechtbank wordt verwacht in het conflict over de Mercedes met de autohandelaar.

