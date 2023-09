Krezip-drummer Bram op het podium met U2: 'Wennen voor hem én voor de band'

Krezip-drummer Bram van den Berg beleeft vrijdagavond z'n meest spannende optreden ooit. Hij maakt z'n debuut bij de wereldberoemde band U2, als vervanger van drummer Larry Mullen jr. Het zijn gigantische schoenen om te vullen maar zijn voormalig drumdocent Hans van den Hurk heeft er alle vertrouwen in: "Het zal spannend en heftig voor hem zijn maar hij gaat dit goed doen."

Vrijdagavond, op z'n verjaardag nota bene, maken fans van U2 voor het eerst kennis met Bram. De drummer kreeg z'n eerste drumstel op z'n elfde verjaardag en liet het instrument sindsdien niet meer los. Hans van den Hurk, zijn docent drummen op de Rockacademie in Tilburg, zag in 2000 een voorbeeld-leerling over de drempel stappen.

Tot en met december staat hij meer dan twintig keer op het podium met de Ierse band. En niet op het minste podium. Met het eerste optreden van U2 wordt vrijdag de gloednieuwe concerthal 'The Sphere' in Las Vegas geopend. Deze hal heeft de vorm van een gigantische bal waar allerlei beelden op geprojecteerd kunnen worden. Groots en opvallend, zoals het hoort in Las Vegas.

Bram verliet de Rockacademie in 2004, Hans heeft soms nog contact met hem. Onlangs nog, over zijn avontuur met U2. "Hij is zich helemaal hierop aan het focussen. Hij moet dit natuurlijk wel heel goed doen. Er zit niks tussenin. Je moet écht het beste uit jezelf halen, dit kan niet half."

"Hij was een heel goede leerling. Open, enthousiast en altijd bezig met muziek. Je zou willen dat alle leerlingen zo waren. Je weet bij dit soort studenten: dat komt wel goed. Maar dit had niemand verwacht." Hij noemt het uniek, een Nederlandse muzikant op het podium met een van de grootste bands ooit wereldwijd. "Op school hebben we het erover met leerlingen. Hoe bijzonder dit is en hoe geweldig dit is voor hem."

De druk is voor de drummer dan ook onvoorstelbaar hoog. "De druk is hoog voor jezelf, je wilt het graag goed doen. Maar je komt ook in een band die al jaren bestaat en bijna altijd in dezelfde samenstelling heeft gespeeld. Het is ook voor de band wennen en andersom." En dan de fans niet te vergeten. Want de vaste schare fans vindt U2 zonder Larry Mullen géén U2. "Bram zal ze moeten overtuigen."

Kan Bram die gigantische druk aan? Volgens zijn oud-docent zeker wel. "Het zal spannend en heftig voor hem zijn. Maar hij gaat dit goed doen. Hij neemt het héél serieus en hij kan dit." Zelf reist hij in oktober ook naar Las Vegas om hem te bewonderen. En voor vrijdagavond staat er alvast een reminder in de agenda, want hij wil z'n oud-leerling nog wel succes wensen voor het zover is.

"Het is daar negen uur vroeger, dus ik heb genoteerd hoe laat ik hem een appje moet sturen. Dat zal een berichtje zijn in de trant van 'Succes, sterkte en veel plezier. En vergeet vooral niet ervan te genieten'."