Politie kan verdachten voortaan makkelijker achtervolgen in België

De Nederlandse politie mag vanaf zondag verdachten tot in België achtervolgen en arresteren, zonder dat ze daar eerst toestemming voor hoeft te vragen. En omgekeerd geldt hetzelfde. Ook mogen getuigen en verdachten zonder papierwinkel in het buurland verhoord worden. Dit moet de opsporing van verdachten makkelijker maken. Het is het gevolg van een nieuw Benelux-verdrag dat deze maand is getekend.

Nu mogen Nederlandse agenten ook in België opereren en Belgische agenten mogen op Nederlands grondgebied werken. Dat gebeurde in maart van dit jaar nog bij een grootscheepse achtervolging van verdachten die in Antwerpen een wapenhandelaar zouden hebben overvallen. "Bij zo'n achtervolging die de landsgrens over gaat, was tot zondag wel toestemming nodig. De Belgische meldkamer belt dan de onze. Normaal gesproken zal die toestemming altijd wel gegeven worden", legt een politiewoordvoerder uit. Papierwinkel bij verhoor

Als bij een onderzoek naar drugshandel een verdachte of getuige in België verhoord moet worden, is het al ingewikkelder. Dan is een telefoontje niet genoeg, maar moet een hele papierwinkel worden ingevuld. Dat is vanaf zondag dus niet meer nodig. Hoe vaak Nederlandse agenten nu op Belgisch grondgebied actief zijn en andersom is niet bekend. De politie kon daar niet meteen cijfers van geven. Coffeeshop openen

De politie van de twee landen gaan verder veel meer informatie uitwisselen. Daardoor kan een Nederlandse burgemeester straks voorkomen dat een Belg met een ellenlang strafblad hier toch een coffeeshop opent. Secretaris-generaal Frans Weekers van de Benelux-unie spreekt over 'het beste en meest vergaande politieverdrag in Europa en eigenlijk ook ver daarbuiten'. De regels gelden ook voor Luxemburg maar daar komt de Nederlandse politie nauwelijks.