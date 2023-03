Massale klopjacht is voorbij: drie overvallers in Rijsbergen opgepakt

Foto: Perry Roovers/SQ Vision. Foto: Perry Roovers/SQ Vision. Foto: Perry Roovers/SQ Vision. Volgende Vorige 1/4 70 agenten jagen op laatste overvaller: Rijsbergen 'dicht' door politie

Na een lange klopjacht heeft de politie donderdagavond in Rijsbergen drie mannen opgepakt, die eerder op de dag in België een wapenhandelaar zouden hebben overvallen. Urenlang was de politie met meer dan zeventig agenten in het dorp aanwezig. Zij hield al snel twee mannen aan. De derde werd later door 'onopvallende eenheden' opgepakt.

De eerste arrestatie gebeurde op de Antwerpseweg, die dwars door het dorp loopt. Hierbij loste de politie waarschuwingsschoten. Niemand raakte gewond. De tweede opgepakte overvaller raakte wel gewond, toen hij werd gebeten door een politiehond. Een van de verdachten verstopte zich volgens een buurtbewoner in een kliko. Drone

In de zoektocht naar de derde verdachte wemelde het urenlang van de politie in Rijsbergen. Meer dan zeventig agenten doorzochten de omgeving, een aantal van hen maakte gebruik van een drone. Inzittenden van auto's in het dorp werden gecontroleerd. Agenten vroegen wat ze er kwamen doen en keken onder meer of er mensen op de achterbank zaten. Na twee uur intensief zoeken naar de derde verdachte, liet de politie weten het dorp te verlaten. Agenten die niet als zodanig waren te herkennen, bleven echter in de buurt. Zij zagen de man op een gegeven moment en pakten hem op. Vluchtauto gebotst

Volgens de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws pleegden de mannen eerder op de dag een overval op een wapenwinkel in Nieuwmoer. Dat ligt niet ver van Rijsbergen af. Daarna zijn de overvallers in een auto gevlucht en naar Nederland gereden. De politie zat hen op de hielen. Bij een rotonde aan de Antwerpseweg botste de vluchtauto op een voorganger. De drie mannen stapten uit en ze gingen er te voet vandoor. Ten minste één agent rende met getrokken wapen achter de mannen aan, is te zien op beelden. Onderzoek bij auto

De voorkant van de grijze Ford Ka, waarmee de mannen waren gevlucht, is flink beschadigd. De auto is in beslag genomen. In en bij de auto deed de politie onderzoek. Volgens de politie kunnen de verdachten buit of kleren hebben achtergelaten. Mensen wordt gevraagd dit dan niet aan te raken in verband met sporenonderzoek, maar wel de politie te bellen.

