Moderne bibliotheek is meer een huiskamer: 'Boeken zijn niet zo belangrijk'

De bibliotheek wordt langzaam weer een beetje populairder. Wie bij de bieb denkt aan boeken en stilte heeft een ouderwets beeld. De bibliotheken worden steeds meer een ‘huiskamer’. In Vught kun je biljarten, studeren, cursussen volgen en een koffietje drinken. En natuurlijk een boek lenen, maar dat lijkt bijna een bijzaak te worden.

Bibliotheekmanager Elly van Hoof zag de afgelopen tien jaar het aantal abonnementen flink dalen. “Zeker tijdens corona hebben we een enorme dip gehad.” Maar het aantal leden neemt weer toe. “We zitten nu weer op het aantal van voor corona.” En dat komt dus omdat de bibliotheek niet meer alleen om de boeken draait.

"Zo ben ik even mijn huis uit.”

Vol trots laat Elly haar bibliotheek zien. Midden in Vught, in een 140 jaar oude kerk, zit sinds vijf jaar Bibliotheek De Petrus. “De huiskamer van Vught. Je kunt hier iets kopen bij de Wereldwinkel, biljarten, studeren, cursussen volgen, genieten van de kunst van het Vughts Museum en iets drinken bij de horeca.” En iedereen mag gratis naar binnen. “Een mooiere plek als dit kun je eigenlijk niet bedenken.” Daar is bezoeker Jan het helemaal mee eens. “Ik kom hier voor de gezelligheid, om even rond te kijken. Zo ben ik even mijn huis uit.” Iets verderop zit Jaap te studeren. “Ik heb maandag tentamens en thuis leer ik niet zo goed, daarom zit ik hier.”

“Het is echt een dorpshuis geworden waar je elkaar kunt ontmoeten."

Toch heeft Jaap geen abonnement op de bieb. “Ik lees niet heel veel, het is gewoon fijn studeren hier.” Jan heeft wel een abonnement maar volgens hem zijn de boeken niet zo belangrijk. “Het is echt een dorpshuis geworden waar je elkaar kunt ontmoeten, daar draait het om.” Ook Natasha heeft geen abonnement en ze komt dan ook niet voor de boeken. “Dit is gewoon een hele fijne plek. Het is de sfeer en de ontmoetingen waarom ik hier kom, en om een cappuccino te drinken.” Ze vindt dat meer plaatsen zo’n bieb, zo’n ontmoetingscentrum, moeten krijgen. Daar kan bieb-manager Elly het alleen maar mee eens zijn. Volgens haar is de Vughtse bibliotheek een voorbeeld voor de toekomst. “De afgelopen jaren is flink bezuinigd op bibliotheken, veel zijn er gesloten. Tegelijkertijd zagen we dat er grotere en mooiere bibliotheken werden gebouwd.”

"Dit is de toekomst."

Daar is die in Vught, maar ook de LocHal in Tilburg een goed voorbeeld van. “Dit is veel meer dan een bibliotheek en wij zijn ervan overtuigd dat dat de toekomst is.” Het was voor haar dan ook een opsteker dat de koning tijdens de troonrede de bibliotheken als ‘belangrijk’ bestempelde. “Het kabinet wil de openbare bibliotheek op zoveel mogelijk plaatsen terugbrengen, als plek waar mensen kunnen lezen, leren en elkaar ontmoeten”, zei de koning een week geleden. Bezoeker Jan gaat verder met zijn rondje door de bibliotheek: “Lekker rondslenteren, een beetje rondkijken, krantje lezen, naar de biljarters kijken en misschien ook even bij de boekenn.”