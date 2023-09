112-nieuws: man heeft 7 jaar cel tegoed • klimaatdemonstratie in Eindhoven

10.52

Het Fletcher Hotel aan de Scheepsboulevard in Helmond werd vanochtend ontruimd. Zo'n honderd mensen werden uit het gebouw gehaald. Dit gebeurde nadat in de wellnessruimte van het hotel tien liter chloor in contact kwam met een andere stof. Dit veroorzaakte een chemische reactie. Vanwege de dampen die vrijkwamen, moesten zes mensen worden nagekeken door ambulancepersoneel. Met welke stof het chloor in contact kwam, is nog niet bekendgemaakt.