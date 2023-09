112-nieuws: overval blijkt toch vergissing • busje met pech verliest lading

17.41

Langs de A59 bij Raamsdonksveer is een gewonde man gevonden. Het is niet bekend wat er met hem is gebeurd of hoe hij daar terecht is gekomen. De politie is op zoek naar getuigen die iets hebben gezien of misschien met een camera in de auto beelden hebben gemaakt.

De man was aanspreekbaar en is met een beenwond naar het ziekenhuis gebracht.