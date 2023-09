Nu al druk bij vuurwerkverkopers in Baarle: 'Nog weinig politiecontroles'

Foto: Imke van de Laar. Foto: Imke van de Laar. Volgende 1/2 Foto: Imke van de Laar.

De jaarwisseling is nog ver weg, maar Baarle-Hertog stroomt nu al vol met vuurwerk-enthousiastelingen. Hier is vuurwerk te koop dat in Nederland verboden is. En: er worden nu nog niet zoveel politiecontroles gehouden als later in het jaar. Ook de rijen in de winkels zijn nog niet zo lang. Door die optelsom is het 'vuurwerk-seizoen' in Baarle-Hertog dit jaar vroeger begonnen dan ooit.

Enthousiast laadt een man samen met zijn zoon de achterbak van de auto vol met vuurwerk. "Het zijn vooral heel harde knallers. Dat vinden we leuk. Er is hier veel keuze en je kan hier vuurwerk kopen dat in Nederland verboden is."

"Er zijn nu nog geen politiecontroles."

Een groep jongens komt uit de Pyroshop, een van de vele vuurwerkwinkels in Baarle-Hertog. Ze hebben voor driehonderd euro ingeslagen. "Wij hebben vooral siervuurwerk. In december staan hier lange rijen, nu niet. En nu zijn er nog geen politiecontroles", voegen ze lachend toe. "Dit zijn potten", zegt Dion met zijn armen vol. "En daar staat nog meer", knikt hij met zijn hoofd. "Ik kon niet alles in één keer tillen." Ook hij heeft een flinke duit achtergelaten bij de vuurwerkverkopers. "Ik heb voor 400 euro bij me. In de auto ligt de rest."

Het vuurwerk gaat met stapels tegelijk mee naar huis (foto: Imke van de Laar).

Een medewerker van Zena Vuurwerk aan de Kapelstraat bevestigt dat het aan het einde van het jaar vaak erg druk is. "Vooral de afgelopen twee jaar was het heel erg druk. Daarom komt de vuurwerkverkoop nu denk ik wat vroeger op gang dan normaal. Mensen willen niet zo lang in de rij staan en maken er op een dag als vandaag echt een uitje van."

