Daan moet verplicht zijn aardappels oogsten: 'Maar ze zijn nog niet klaar'

Veel aardappelboeren zitten met de handen in het haar. Volgens nieuwe regels van de overheid moeten zij binnen nu en twee weken oogsten. Maar volgens de boeren zijn de aardappels daar nog helemaal niet klaar voor.

Dat de aardappels er nog niet klaar voor zijn komt onder meer door het extreem natte voorjaar. Daan legt uit: "Het is zo nat geweest dat we deze aardappelen pas in juni hebben kunnen planten. Dat is extreem laat. Het zetmeelgehalte in de aardappelen is nog niet hoog genoeg om ze te kunnen bewaren. Dan zouden ze verschrompelen."

Met zijn handen graaft boer Daan Janssen uit Escharen wat aardappelen uit de grond. "Zoals je kan zien zijn ze nog te klein," verzucht hij moedeloos. "Ook zit de schil nog niet vast genoeg en is het zetmeelgehalte nog te laag. Dus voor ons is het oogsten van dit veld vandaag geen optie."

De aardappelen zouden dit weekend van het land moeten volgens nieuwe regels om de landbouw duurzamer te maken. Dat is nu met twee weken verlengd, maar ook dat is niet genoeg volgens Daan. "Daar zijn we wel blij mee, maar als deze regels niet van de baan gaan hebben we volgend jaar weer hetzelfde probleem. Wij kunnen helaas de natuur niet sturen. Planten stoppen niet met groeien omdat de kalender dat aangeeft. We zullen deze aardappelen dus nog even moeten laten zitten."

Gebeurt dat niet dan is dat een groot probleem voor Daan én voor de frietfabrikanten waar hij aan levert. "Als iedereen nu zou moeten oogsten dan zou de fabriek tot de winter friet kunnen snijden. Daarna zou het klaar zijn, want deze aardappelen kan je niet langer bewaren. Dan is het niet meer een jaar rond frietjes eten, denk ik."