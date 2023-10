Krezip gaat naar Las Vegas om 'hun' Bram te zien schitteren met U2

"We hadden niet trotser kunnen zijn." Met die woorden reageert de Tilburgse band Krezip op het debuut van hun drummer Bram van den Berg bij de wereldberoemde Ierse rockband U2. Een debuut dat hij vrijdag, op zijn verjaardag, maakte als invaller voor vaste drummer Larry Mullen jr. die de komende tijd door medische redenen verstek moet laten gaan. Eind oktober gaan ze zelf naar Las Vegas om Bram (en U2) te zien schitteren.

Vrijdag, op zijn 41e verjaardag was het dus zover. Bram van den Berg nam plaats op het krukje waarop normaal Larry Mullen jr. zit. Toen Bono hem vervolgens de microfoon gaf om iets te zeggen tegen de fans in Las Vegas deed hij dat op een heel bescheiden manier. "Vergis je niet, er is maar een Larry Mullen jr.", zei Van den Berg en daar hield hij het bij.

In Las Vegas werd Van den Berg door zanger Bono aan het publiek geïntroduceerd als 'de enige man die van U2 in de schoenen van Larry Mullen jr. zou mogen staan... uuuh zitten'. "Ongelofelijk", schrijven de overige bandleden van Krezip op social media over het debuut van 'hun' Bram.

Waarop Bono de introductie van Van den berg afsloot met de woorden: "That is a very cool Dutch gentleman, right there." Woorden die Van den Berg op dat moment al bijna overstemde door een volgend nummer in te zetten. De duizenden fans in Las Vegas had de drummer toen al voor zich gewonnen. Ze reageerden uitzinnig op zijn woorden. Zo klonk er luid applaus, gejoel en ook ging het 'Happy Birthday' door de zaal.

U2 staat voor het eerst in vier jaar weer op het podium. Dit in een reeks concerten ter ere van de opening van een nieuwe hypermoderne concertzaal in Las Vegas: The Sphere. De optredens staan in het teken van het succesalbum Achtung Baby dat U2 in 1991 uitbracht.

