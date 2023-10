RKC-keeper maakt het goed na harde botsing: 'In alle rust herstellen'

Doelman Etiënne Vaessen van RKC Waalwijk heeft een goede nacht gehad in het ziekenhuis. Dat laat RKC Waalwijk zondagochtend weten in een verklaring. Hij werd zaterdagavond op het veld gereanimeerd tijdens de competitiewedstrijd tegen Ajax, na een harde botsing met Ajax-speler Brian Brobbey. Uiteindelijk werd hij met spoed naar een ziekenhuis gebracht.

Volgens de club is 'de lijn van herstel doorgezet'. "Voor Etiënne is het voor nu belangrijk de komende uren en dagen in alle rust te kunnen herstellen. Wij willen dan ook vragen om hem en zijn gezin hiervoor de tijd en rust te gunnen. We hopen hem snel weer te zien op de club."

Met doeken afgeschermd

Vaessen werd na de botsing met Brobbey met doeken afgeschermd van publiek en camera's. Ploeggenoten van hem en spelers van Ajax vormden een haag om de doelman heen om het zicht op hem te belemmeren. "Maar het ging niet om hartfalen", vertelde algemeen directeur Frank van Mosselveld na afloop van het duel, dat vanwege alle commotie rond Vaessen werd gestaakt bij een 2-3 stand.

"Dat is protocol. We weten allemaal wat er met Ajacied Abdelhak Nouri gebeurd is. Sindsdien is dat protocol aangescherpt", zegt Van Mosselveld. Nouri kreeg in 2017 een hartstilstand op het voetbalveld en liep hierbij ernstige hersenschade op.

De spelers waren volgens Van Mosselveld enorm aangedaan door alles wat er zich op het veld had afgespeeld. Ze konden de ontmoeting onmogelijk uitspelen. "Ze waren gebroken. Je kunt je voorstellen wat voor impact zoiets heeft."

