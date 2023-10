Dirk loopt marathon in elke Amerikaanse staat, maar de laatste is afgelast

Dirk van Oorschot (60) had dit weekend een unieke mijlpaal moeten bereiken: hij is al jaren bezig om in alle vijftig Amerikaanse staten een marathon te lopen. Zondag zou hij de Medtronic Twin Cities Marathon in Minneapolis lopen, waarmee hij Minnesota als laatste staat kon afvinken. Maar het liep anders: twee uur voor de start werd het evenement plotseling afgelast, vanwege de hitte. "Ik ben heel erg teleurgesteld, mijn familie was ook meegekomen naar de VS."

Het marathonlopen begon voor Dirk in 2007, toen hij 44 was. Hij was vaak in Amerika en om zijn overzeese collega's beter te leren kennen, leek het hem een goed idee om samen de marathon van Memphis in de staat Tennessee te lopen. De Brabander liep hem uit, maar was helemaal kapot. Eigenlijk wilde hij daarna geen marathons meer lopen, maar toen zijn Amerikaanse collega's hem vroegen mee te doen in Amsterdam, liet hij zich niet kennen. Daarna kreeg hij de smaak écht te pakken. En zeker nadat Dirk met pensioen ging, liep hij de ene na de andere 42,2 kilometer.

"Ik zou de eerste niet-Amerikaan zijn die deze mijlpaal haalt."

In Las Vegas hoorde hij voor het eerst over de zogenoemde 50-Staten oorkonde. Dat is een prijs voor iedereen die in alle vijftig staten van Amerika een marathon loopt. "Ik zou de eerste niet-Amerikaan zijn die deze mijlpaal haalt." Dat had dus zondag moeten gebeuren in Minneapolis. Maar met temperaturen van rond de 32 graden besloot de organisatie de marathon af te gelasten. "Zodra het boven de dertig graden komt, gaat de zwarte vlag uit en is het klaar", vertelt Dirk.

"Ik liep tien marathons die minstens zo warm waren."

Als het aan hem persoonlijk had gelegen, had hij gewoon gestart in Minneapolis. "Ik heb nu 82 marathons gelopen, daarvan waren er een stuk of tien minstens zo warm." Toch heeft hij wel begrip voor het besluit van de organisatie. "Zij dragen de verantwoordelijkheid als er dingen mis gaan." Dirk moet dus nog even wachten op de 50-Staten oorkonde, die hij juist zo graag in Minneapolis had willen binnenhalen. "Dit is een van de tien grootste marathons van Amerika, mijn familie was er met de kinderen voor overgekomen. En ik heb hier jaren naartoe gewerkt."

"Jammer dat het net nu de eerste keer is."

Ondanks dat de hardloper uit Loosbroek in zak en as zat, kan hij het ook relativeren. "Na al die marathons die ik heb gelopen, moest het een keer gebeuren. Dit is de eerste die is afgelast, alleen jammer dat het net nu gebeurt. Het had de kroon op mijn werk moeten worden." Er zijn meer marathons in de staat Minnesota, maar Dirk kan niet zomaar een wedstrijd lopen als hij die 50-Staten oorkonde wil halen. "De marathon in de achtertuin telt niet. Hij moet officieel goedgekeurd zijn de atletiekunie en vallen onder de 50-States Marathons." Daarmee blijven er nog twee kansen over in Minnesota dit jaar.

"Ik maak dit karwei af, het liefste dit jaar."