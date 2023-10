112-nieuws: vlammen slaan uit schuur • megafile op A2

23.32

Een gevangene is gisteravond gewond geraakt bij een brand in een cel in de gevangenis in Vught. De gevangene kreeg ademhalingsproblemen vanwege de rook. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio was er sprake van een brandend matras. De melding van de brand kwam iets na halftien binnen bij de hulpdiensten. Waar de brand precies woedde, is niet bekendgemaakt. De gevangene werd onder begeleiding van diverse bewakers in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

