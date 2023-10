Bewoner (80) getraumatiseerd na gewelddadige overval: twee mannen de cel in

Twee mannen uit Veldhoven en Tilburg moeten anderhalf en één jaar de cel in, omdat ze betrokken waren bij een gewelddadige woningoverval, vorig jaar november in Veldhoven. Bij de overval raakte een man van tachtig zwaargewond. De rechter in Den Bosch deed maandag uitspraak.

Een van de twee veroordeelde mannen, die uit Veldhoven, wist dat in de slaapkamer van het slachtoffer een kluis stond, omdat hij eind vorig jaar als thuiszorgmedewerker bij de man over de vloer kwam.

De man uit Tilburg was een soort tussenpersoon, die de thuiszorgmedewerker uit Veldhoven en een Rotterdammer van achttien met elkaar in contact bracht. De Tilburger wist dat de Rotterdammer 'iets wilde verdienen'.

De Rotterdammer van achttien ging vervolgens naar het huis aan de Helleberg in Veldhoven en bond de bewoner vast met een riem. Ook drukte hij een mes op zijn nek en sloeg hij met een hamer op zijn hoofd.

Steekwonden in zijn nek

Het slachtoffer had hoofdwonden, gekneusde ribben, steekwonden in zijn nek, een snijwond op zijn wang, schaafwonden en mogelijk een hersenschudding. De dader ging er vandoor met de trouwring van de vrouw van het slachtoffer, een telefoon, auto en portemonnee.

Het slachtoffer belde ‘s nachts rond kwart voor drie aan bij zijn buren. Hij vertelde, bebloed, dat hij de vorige avond was overvallen en dat hij gevochten had. De Rotterdamse verdachte werd de volgende dag opgepakt in Tilburg. Hij lag te slapen in de auto van het slachtoffer, die geparkeerd stond aan de Hasseltstraat.

'Misbruik van positie'

Volgens de rechtbank waren de mannen uit Veldhoven en Tilburg niet in het huis toen de overval werd gepleegd, maar hadden zij wel een groot aandeel. Zonder hun tip en het tot stand brengen van het contact met de medeverdachte, was de overval nooit gebeurd.

De rechtbank rekent het de Veldhovenaar zwaar aan dat hij misbruik maakte van zijn positie als thuiszorghulp. Hij zou kwetsbare mensen juist moeten helpen. Daarom krijgt hij een zwaardere straf dan de ander.

Niet meer veilig

Verder houdt de rechtbank er rekening mee dat de overval grote impact had op het leven van het slachtoffer en zijn gezin. De hoogbejaarde man voelt zich niet meer veilig in zijn eigen huis en is bang en wantrouwig naar anderen geworden. Volgens de rechtbank wordt hij nog elke dag herinnerd aan de gewelddadige overval.

Beide verdachten zijn al eens veroordeeld, onder meer voor een straatroof. Ze moeten het slachtoffer een schadevergoeding van bijna 6000 euro betalen. Ook wacht hen nog eens een half jaar cel wanneer ze weer de fout ingaan.

Meewerken aan behandeling

Tijdens de proeftijd van twee jaar moeten ze zich melden bij de reclassering en meewerken aan een behandeling. Ook krijgen ze een contactverbod met het slachtoffer en mogen ze geen contact hebben met elkaar en de medeverdachte.

De Rotterdammer, die de man thuis overviel, moet later voor de rechter verschijnen. De rapporten van gedragsdeskundigen over hem zijn nog niet klaar.

De hulpdiensten kwamen na een melding naar het huis van het slachtoffer.