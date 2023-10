Mogelijk toch asielzoekers naar Steenbergen, raad lijkt nu wel akkoord

De gemeente Steenbergen is bereid om asielzoekers op te vangen. Dat bleek maandagavond tijdens een vergadering van de gemeenteraad. Een meerderheid van de partijen geeft de voorkeur aan de opvang van 75 minderjarige asielzoekers in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar.

Ondanks het verzoek van het Rijk en de provincie weigerde de gemeente Steenbergen eerst om opvangplekken voor asielzoekers aan te wijzen. Ze zag hiermee af van de samenwerking met zes andere gemeentes in West-Brabant die samen in totaal ongeveer duizend asielzoekers willen opvangen.

In 2016 liepen de gemoederen over de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum hoog op in Steenbergen. Het dorp haalde de landelijke media toen de situatie tijdens een informatiebijeenkomst volledig uit de hand liep. Een vrouw die zich vóór de opvang van asielzoekers uitsprak, kreeg te horen dat ze ‘moest oprotten’.

Ook schoffeerde een groep demonstranten de vrouw door ‘daar moet een piemel in’ tegen haar te scanderen. Na de felle protesten besloot de gemeenteraad om het voorstel in te trekken. Een meerderheid stemde tegen de komst van een asielzoekerscentrum.

Het opiniërend debat van maandagavond verliep in een rustige sfeer. De raadsleden konden hun mening geven over drie scenario’s: geen opvang van asielzoekers, een kleine opvanglocatie van 89 asielzoekers of een opvangplek voor 75 minderjarige asielzoekers.

De derde optie is een verzoek van de provincie en had bij de meeste raadsleden de voorkeur. Allereerst om ‘reputatieschade’ bij de samenwerking met omliggende plaatsen te voorkomen. Bovendien verwachten de voorstanders meer draagvlak bij de inwoners van Steenbergen voor de opvang van minderjarigen.

Tegenstanders in de gemeenteraad zijn juist bang voor overlast van minderjarige asielzoekers. Daarnaast vinden ze dat Steenbergen, in tegenstelling tot buurgemeentes, al meer dan voldoende doet aan de huisvesting van statushouders en arbeidsmigranten.

De gemeenteraad neemt binnenkort een definitief besluit over de opvang van asielzoekers.

