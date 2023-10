Alleen als je weinig verdient nog geld voor hulp in huis in Land van Cuijk

De gemeente Land van Cuijk gaat definitief naar het inkomen kijken van mensen die huishoudelijke hulp aanvragen vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeenteraad is met een ruime meerderheid akkoord gegaan. Het plan is opmerkelijk, want van de wet mag dat helemaal niet.

Het gaat om mensen met een ziekte of een beperking en kwetsbare ouderen. Als zij huishoudelijke hulp nodig hebben, kunnen ze een aanvraag doen. Het maakt niet uit hoeveel ze verdienen. Ze betalen sinds 2020 dan een eigen bijdrage van 19 euro per maand, los van hoeveel ze verdienen. Volgens de gemeente is sindsdien het aantal aanvragen voor huishoudelijke hulp met veertig procent gestegen. En dat geeft problemen, volgens de wethouder. Er zijn te weinig mensen om iedereen die huishoudelijke hulp te geven. “De mensen die we hebben moeten we over meer aanvragen verdelen”, zei wethouder Willy Hendriks eerder. “De laagste inkomens zijn hier de dupe van. Die krijgen minder hulp. Ik vind dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen.”

"Het is kiezen tussen twee kwaden."

Het voorstel is dat mensen die meer dan 185 procent van het sociaal minimum verdienen, straks zelf hun huishoudelijke hulp moeten regelen. Dat komt erop neer dat de grens voor wel of geen hulp uit de Wmo op ongeveer 43.000 euro per jaar komt te liggen. Het idee dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen, werd door veel partijen in de gemeenteraad gedeeld. “Het is kiezen tussen twee kwaden,” zegt raadslid Hanneke van der Velden van het CDA, veruit de grootste partij in het Land van Cuijk. Want bijna iedereen in de raad ziet dat er te veel aanvragen voor huishoudelijke hulp zijn.

"Dit voorstel mag niet."

Het Rijk is nog bezig met een wet voor een inkomensafhankelijke bijdrage. Die wet is er niet voor 1 januari 2026. Daar wil de gemeente het Land van Cuijk nu op vooruitlopen. Dat zit Arjan Breijer, ook van het CDA, enorm dwars. Hij kan niet voor dit voorstel stemmen. “Ja, het voorstel wil iets positiefs, namelijk mensen helpen die het nodig hebben. Maar mag ik als raadslid wel tegen de wet ingaan? Nee, dat kan ik niet doen. Ik heb ooit een gelofte afgelegd en dit voorstel mag niet.”

"Het is knap ingewikkeld."