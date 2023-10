112-nieuws: zoekactie naar vermiste vissers • aanslag op schoenenwinkel

19.30

Afgelopen zondag is mogelijk voorkomen dat een man brand zou stichten bij schoenenwinkel Peijnenburg in Oss. Hij werd daar tussen zes uur en half acht ‘s avonds betrapt toen hij vermoedelijk met een molotovcocktail in de weer was, zo maakte de politie vandaag bekend. De recherche onderzoekt of er een verband is tussen deze poging en de beschieting van de zaak op 15 september. Van de betrapte man is een signalement bekend. Hij had zwart haar, een donkere baard, was licht getint en had donkere ogen. Mogelijk was hij van Turkse komaf.