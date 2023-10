Beloning van 15.000 euro voor gouden tip in moordzaak Peter van Dongen

Justitie heeft een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot oplossing van de moord op Peter van Dongen. De man van 68 uit Breda werd vorig jaar mei zwaargewond gevonden in Helvoirt. Een kleine week later overleed hij. Inmiddels zijn vier verdachten opgepakt, maar de zaak zelf is nog niet opgehelderd.

Het nieuws over de beloning is maandag bekendgemaakt in Bureau Brabant, het opsporingsprogramma van justitie, politie en Omroep Brabant. In de uitzending wordt ook verteld dat de recherche een anonieme brief heeft gekregen. Hierin staat volgens de politie ‘interessante' en 'echt belangrijke informatie’ die ‘enorm kan helpen’. De politie wil in contact komen met degene die de brief heeft geschreven. Mensen die meer weten en dit nog niet durfden te vertellen, kunnen contact opnemen met het team Bijzondere Getuigen van de politie en wel op 088-6617734.

Neergeschoten

Peter van Dongen werd op 20 mei vorig jaar zwaargewond gevonden op een bospad in het buitengebied van Helvoirt. Een kleine week later overleed hij aan zijn verwondingen. Hij bleek te zijn neergeschoten. Wat er aan zijn gewelddadige dood voorafging, is nog altijd een raadsel.