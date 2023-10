Aanslag met zwaar vuurwerk op huis terwijl vader en dochter thuis zijn

1/3 Explosie bij huis in Eindhoven, tweede aanslag in een maand tijd

Bij een huis aan de Antwerpenlaan in Eindhoven is maandagavond een explosief afgegaan. Een paar deuren verderop werd een maand geleden nog een huis beschoten. Volgens de politie ging het deze keer om zwaar vuurwerk. Op het moment van de explosie waren een man en zijn dochter thuis. Zij raakten niet gewond.

De explosie gebeurde rond half twaalf 's avonds. De voorruit van het huis ligt volledig aan diggelen. Het glas lag zelfs aan de overkant van de straat. De politie zette de hele straat af voor onderzoek.

Tweede aanslag in een maand tijd

Nog geen maand geleden werd een woning om de hoek onder vuur genomen. Dat zou toen volgens buurtbewoners om een vergissing zijn gegaan. Een nietsvermoedend gezin bleef toen achter met meerdere kogelgaten in de voorgevel.

Maandagavond was het opnieuw raak. Al bestaat bij buurtbewoners deze keer het vermoeden dat de aanslag wel is gepleegd op het juiste adres, zo laat een correspondent weten. De woningen liggen bij elkaar om de hoek en de achtertuinen grenzen aan elkaar.

Verband

Deze keer werd er niet geschoten, maar ging er een explosief af. Of er een verband is tussen de twee aanslagen kan de politie nog niet zeggen. "Het onderzoek loopt nog. Er is een buurtonderzoek gehouden en we zijn nog zoek naar bruikbare camerabeelden", zegt een woordvoerder.

LEES OOK: Meerdere keren geschoten op huis in Eindhoven terwijl gezin thuis is