Bewoners geschokt door vuurwerkbom: 'Dit had heel anders kunnen aflopen'

De bewoners van het huis aan de Antwerpenlaan in Eindhoven zijn hevig geschrokken van de explosie bij hun huis maandagavond. Terwijl de vader en zijn 16-jarige dochter thuis waren, werd er zwaar vuurwerk tot ontploffing gebracht. Die knal was zo hard dat de ramen eruit geblazen werden. "Het had heel anders kunnen aflopen", zegt de 47-jarige vader beduusd.

Hij was maandagavond alleen thuis met zijn dochter. Zijn vrouw en twee andere kinderen waren de hort op. Om half twaalf 's avonds hoorden ze ineens een harde knal. Een explosief blies alle ruiten uit de gevel. "Ik zat twee minuten van tevoren nog op de bank bij het raam en was net opgestaan", zegt de man. "Dit had heel anders kunnen aflopen."

"We weten echt niet wie onze vijanden zijn."