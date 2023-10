NVWA wil dat omstreden hondenfokker uit Eersel wordt vervolgd

Het Openbaar Ministerie (OM) doet een strafrechtelijk onderzoek naar Jan Paridaans, de omstreden hondenfokker uit Eersel. Dat onderzoek loopt, bevestigt het OM tegen Omroep Brabant. De NVWA heeft een dossier neergelegd dat het OM 'met voorrang' heeft opgepakt, zegt een woordvoerder van de toezichthouder. Waarvoor Paridaans eventueel vervolgd wordt, is nog niet bekend, maar het zou bijvoorbeeld kunnen gaan om dierenmishandeling, belastingontduiking of fraude.

De NVWA legde het bedrijf in mei stil en besloot dat Paridaans geen honden meer mocht houden, maar moest vorige week nog in actie komen om opnieuw honden weg te halen. De Raad van State zei ook dat hij zijn bedrijf moest sluiten. Paridaans was hiertegen in beroep gegaan, maar die zaak is eind september afgewezen. Ook kreeg hij een dwangsom opgelegd van 2500 euro voor iedere week dat hij honden hield. Dat kon maximaal tien weken, tot een bedrag van 25.000 euro. Die tien weken zijn inmiddels verstreken en Paridaans heeft nog niets betaald. De mogelijkheden om Paridaans met dwangsommen aan te pakken zijn nu op. Nu kan de hondenfokker zich dus mogelijk opmaken voor een gang naar de rechter, mocht het OM besluiten hem te vervolgen.

De vraag is waarom het allemaal zo lang heeft geduurd. “Omdat het een erg ingewikkelde zaak is geworden", zegt een woordvoerder van de NVWA. “Er komt heel wat bij kijken om de dossiers en rapporten samen te stellen. Dat doen we gezamenlijk. De Belastingdienst en de Fiod zijn ook betrokken. Wij denken dat een gezamenlijke aanpak het effectiefst is." Het is mogelijk dat Paridaans niet alleen voor dierenmishandeling wordt vervolgd, waar het NVWA het dossier van heeft samengesteld. Een woordvoerder van het OM wil hier niks over kwijt: "Het dossier wordt momenteel beoordeeld en het onderzoek loopt nog."

“Het verschil zit hem in de procedure: via de gemeente of via de rechter”, legt Marco van Duijn uit. Hij is advocaat bij Utopie Advocaten en gespecialiseerd in dierenrecht. “Een dwangsom is geen straf. Dat denken mensen vaak, maar dat is een misverstand. Het is een maatregel, bedoeld om de overtreding te stoppen.”

Bij de fokker in Eersel liep het tot nu toe via de gemeente omdat de hondenfokkerij niet binnen het bestemmingsplan paste. Bij de hondenfokker uit Deurne ging het via de rechter. ”Dat kan omdat iemand bijvoorbeeld aangifte heeft gedaan of het OM denkt dat er strafbare feiten zijn gepleegd. De zaak in Eersel geeft daar ook alle aanleiding toe", vindt Van Duijn. Het is nu afwachten of het OM ook besluit om tot vervolging over te gaan.

In september haalde de NVWA voor de vierde keer honden weg.