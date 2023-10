'Dit soort meedogenloze hondenfokkers kun je niet hard genoeg straffen'

“Ik ben er absoluut heel blij mee.” Karen Soeters van House of Animals is zeer tevreden met de straf die een hondenfokker uit Deurne maandag heeft gekregen van de rechtbank in Zwolle. De man gaat negen maanden de cel in en mag tien jaar geen dieren houden.

House of Animals, een dierenwelzijnsorganisatie, was een van de instanties die de jarenlange misstanden in Deurne aan de kaak hadden gesteld. Dieren leefden in hun eigen poep, kregen nauwelijks iets te drinken en werden slecht verzorgd, zo bevestigde de rechter de getuigenissen.

"Dit soort misstanden willen we in ons land niet tolereren."

“Geweldig voor ons deze uitspraak, maar”, voegt Soeters eraan toe, “ook voor de politie, de dierenpolitie, de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit. Zij hebben zich de afgelopen jaren enorm ingespannen. Het is een stap in de goede richting dat we dit soort misstanden in ons land niet willen tolereren.” Het Openbaar Ministerie had, behalve een beroepsverbod, een gevangenisstraf van een jaar geëist. De rechtbank vindt negen maanden voldoende, zij het met de nodige voorwaarden. Zo moet de man uit Deurne zich melden bij de reclassering en zich laten behandelen. Soeters tilt niet zo zwaar aan het verschil tussen eis en uitspraak: “Al kan zo iemand wat mij betreft niet lang genoeg vastgezet worden.”

"Dierenmishandeling kan niet hard genoeg aangepakt worden."

Belangrijker vindt ze het dat de man, die ook buiten Deurne dieren verwaarloosde, de komende tien jaar geen honden meer mag houden. “Dat is goed voor de honden, maar ook voor de politie, die nu de handen vrij heeft om andere fokkers te controleren. Ik zie het ook als een signaal dat dierenmishandeling niet hard genoeg kan worden aangepakt. Vaak komen daders er vanaf met een taakstraf.” Soeters denkt niet dat een rechtbank in ons land eerder een hondenfokker zo heeft afgestraft. “Maar daar is in dit geval dan ook alle reden voor. Dit soort mensen is meedogenloos en wil gewoon rijk worden over de ruggen van dieren. Hier moet paal en perk aan worden gesteld. En weet je dat deze man uit Deurne afgelopen weekend nog via Marktplaats heeft geadverteerd? Met schattige plaatjes en mooie woorden.” Tekst gaat verder onder het Facebookbericht.

Voorlopig zal het hem dat niet lukken, want de fokker gaat de cel in, al houdt Soeters er rekening mee dat hij ons land gaat ontvluchten. Het is niet bekend of de hechtenis wordt opgeschort wanneer hij in beroep zou gaan. Zijn advocaat was onbereikbaar voor commentaar.

"Ik zie reikhalzend uit naar andere rechtszaken tegen broodfokkers."