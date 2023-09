Opnieuw honden bij beruchte hondenfokker Eersel, gemeente haalt dieren weg

Op het terrein van de omstreden hondenfokker uit Eersel zijn opnieuw honden aangetroffen. Tijdens een controle begin deze week bleken er, net als vorige week, nog steeds acht honden gehouden te worden. Het is de tiende keer dat de fokker de fout in gaat en daarom gaat de gemeente de honden nu zelf weghalen. Ook moet fokker Jan Paridaans 25.000 euro aan dwangsommen betalen.

Eerder dit jaar nam de NVWA 667 verwaarloosde dieren bij broodfokker Jan Paridaans in beslag. De honden leefden op betonnen vloeren, in te kleine en vervuilde hokken en hadden gezondheidsproblemen. Nadat House of Animals undercoverbeelden naar buiten bracht over wat zij een 'puppyfabriek' noemde, volgden er verschillende inspecties van de NVWA.

Illegale fokkerij

De Raad van State oordeelde dat de man moest stoppen met zijn bedrijf. Toen hij dat weigerde kreeg hij van de gemeente Eersel dwangsommen opgelegd. Voor elke week dat er nog honden aangetroffen zouden worden, moest hij 2500 euro betalen. En dat maximaal tien weken lang, tot een bedrag van 25.000 euro.

Maar Jan Paridaans lijkt het nooit te leren. Tot nu toe waren er bij iedere controle weer honden op het terrein. De man kreeg de kans om de honden zelf van de hand te doen, maar dat is niet gebeurd. Maandag was het de tiende keer dat er bij de wekelijkse controle honden werden aangetroffen. De dwangsom is nu volgelopen en daarom gaat de gemeente de honden weghalen.

Systeem in Nederland

Begin deze maand reageerde Karen Soeters van House of Animals verbijsterd dat de fokker nog steeds honden kon houden. "Het systeem in Nederland deugt niet. Iemand waarbij honderden honden worden weggehaald vanwege de schrijnende leefomstandigheden waarin ze verblijven, moet gewoon nooit meer dieren kunnen houden", zei Soeters toen.

House of Animals pleit voor een levenslang houdverbod voor de Eerselse hondenfokker. "De wet die dat mogelijk maakt, gaat pas 1 januari in. Dit laat zien dat zo'n levenslang verbod heel hard nodig is", aldus Soeters.