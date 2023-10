Zarah werd afgeperst met naaktfoto’s: 'Leven kapot gemaakt'

Zarah is één van de 172 slachtoffers van Gianni de W. uit Etten-Leur. Op haar 14e werd ze via Snapchat afgeperst met haar eigen naaktfoto’s. Dinsdag werd de afperser een gezicht voor Zarah, want Gianni liet zich eindelijk eens in de rechtbank zien. En ze wilde hem wel wat meegeven: “Als veertienjarige is het leven leuk en onschuldig, Gianni heeft dat leven in één klap kapot gemaakt.”

In maart 2019 werd de toen 14-jarige Zarah uit Zaandam benaderd door een 15-jarige jongen op Snapchat. Een nep-account bleek later, Gianni de W. zat erachter. “Hij toonde interesse in mij”, begint Zarah te vertellen. “Hij vroeg na een tijdje of ik geld wilde verdienen, ik moest dan een naaktfoto maken.” Dat doet ze in eerste instantie niet, maar toen begon Gianni op haar in te praten. "Als je van mij houdt doe je dat, of vertrouw je mij soms niet", zei hij. "Hij begon ook koosnaampjes te gebruiken.”

"Een vriend van mij kwam opeens aan met mijn naaktfoto."

Na lang aandringen stuurt Zarah één foto en dat was het begin van alle ellende. “Toen hij één foto had, begon hij mij af te persen. Hij zou die ene foto verder versturen als ik niet deed wat hij zei. Ik moest meer foto’s maken, ook met mijn gezicht erop.” In eerste instantie dacht Zarah nog dat Gianni niet zover zou gaan. “Maar een dag later kwam een vriend van mij opeens aan met mijn naaktfoto. Ik moest wel naar hem luisteren, ik was echt heel erg bang.” Uiteindelijk deelde ze honderden foto’s en video’s met het valse snapchataccount van Gianni. “Als je veertien bent is het leven leuk, regenbogen en vlinders. Je hebt dan geen idee van de gevaren”, vertelt Zarah. “Zo iemand slaat met een hamer keihard die glazenbol in.” Ze voelde zich in eerste instantie geliefd en had geen idee van de consequenties. Na een halfjaar werd haar telefoon afgepakt door haar moeder en stopte het contact. Een paar maanden later doet ze aangifte en blijkt ze slachtoffer te zijn in de grootste online misbruikzaak ooit in Nederland.

"Draai je om en zeg het tegen ons."