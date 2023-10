Filedruk stijgt nergens zo hard als in Brabant: 'Meer asfalt hard nodig'

Vooral in Brabant nam het aantal files de afgelopen negen maanden toe. In het hele land wordt het drukker op de weg, maar nergens was de stijging groter dan in onze provincie. Het wordt nog erger, vreest Jan van Mourik, woordvoerder namens werkgeversvereniging VNO-NCW Brabant Zeeland. Hij vindt ‘wat asfalt erbij’ onvermijdelijk, maar daar is niet iedere weggebruiker het mee eens.

De verkeersintensiteit lijkt met de dag heftiger te worden, Volgens de ANWB doet niets op de weg nog denken aan de betrekkelijke rust op de wegen tijdens de coronaperiode. "Toen waren er geen files in de ochtend- en avondspits, maar die zijn weer terug", zo stelt een woordvoerder. Van de gevolgen van het advies om thuis te werken en buiten de spits te reizen is bijna niets meer te merken op de weg, concludeert de ANWB in zijn onderzoek. Volgens de woordvoerder zit de verkeersdrukte weer op het pre-coronaniveau van 2019. Op twee plekken is de filedruk het hardst toegenomen: A2: tussen Budel en afrit Valkenswaard in de richting van Eindhoven

A58: tussen Moergestel en Oirschot in de richting van Eindhoven

"Het probleem wordt alleen maar erger."

Jan van Mourik ziet het met lede ogen aan. “Het probleem is en blijft. Sterker nog, het wordt alleen maar erger. In de herfstmaanden wordt het vaak nog drukker", zo voorspelt de manager belangenbehartigingr van werkgeversorganisatie VNO-NCW Brabant Zeeland. "Bovendien moet onderhoud worden gepleegd aan wegen, dus maak je borst maar nat. Daarom pleiten we ook voor andere maatregelen. Door stikstof kunnen er geen nieuwe wegen worden aangelegd en is er alleen ruimte voor onderhoud. Dit kan niet: we moeten echt zo snel mogelijk aan de slag met meer asfalt.” “Kijk, je hebt wel trein- en buslijnen. Die moet je handhaven en intensiveren. En ik zie ook dat vooral in stedelijke gebieden het fietsverkeer toeneemt en die ruimte is er. Blijf fietsen, ook als het motregent. En blijf thuis teamsen, maar”, berijdt Van Mourik niet voor het eerst zijn stokpaardje, “ik wil graag alsjeblieft iets meer asfalt want je zult toch af en toe in je auto of vrachtwagen moeten stappen. Het is niet anders.”

"Je zou ook kunnen gaan carpoolen."

De meeste weggebruikers die onze verslaggevers sprak, zijn het onderhand gewend, al die files. En ze lijken zich er, met frisse tegenzin, bij neer te leggen. "Het wordt alleen maar drukker en drukker. Geduld is een schone zaak", reageert de ene bestuurder. "Op tijd thuis vertrekken", adviseert de andere. Er zijn ook chauffeurs die er meer moeite mee hebben: "Het is constant stilstaan. Thuiswerken is in mijn situatie geen optie." Toch zijn er ook alternatieven, zo denkt een vrouw graag mee: "Ik ben er een beetje klaar mee. Je zou ook kunnen gaan carpoolen of het openbaar vervoer goedkoper maken."