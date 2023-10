Dit jaar nog geen frietcrisis, 'maar oogstregels moeten van tafel'

Van een frietcrisis wil Andries Middag, directeur van de Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie (VAVI), nog niet spreken. En friet hamsteren is wat hem betreft nog niet nodig. Maar wanneer de nieuwe oogstregels voor boeren niet van tafel gaan dan ziet de toekomst voor frietfabrikanten en die van frietliefhebbers in onze provincie er heel anders uit. Er zullen minder Nederlandse aardappelen komen en deze aardappelen zullen duurder worden en daarmee ook ons frietje, zo voorziet hij.

Wanneer Middag dit negatieve scenario doortrekt, betekent deze ontwikkeling dat frietfabrikanten aardappelen van verder weg zullen gaan halen. Of dat ze fabrieken zelfs zullen gaan verplaatsen.

En dat allemaal omdat boeren door de nieuwe oogstregels worden gedwongen hun aardappelen eerder te oogsten. Voor 1 oktober namelijk: een moment waarop aardappelen volgens Middag nog niet klaar zijn om verwerkt te worden. Omdat ze nog niet voldoende groot gegroeid zijn en nog niet stevig genoeg zijn. Maar ook omdat de schil van de aardappelen nog niet dik genoeg is. En juist zo'n dikke schil is nodig om aardappelen wat langer te kunnen bewaren.

Doordat boeren zich dit jaar nog niet aan de regels houden, valt het probleem nu nog mee. Maar wanneer de regels niet veranderen, stapelen de problemen zich op. Boeren krijgen namelijk straf wanneer ze zich niet aan de oogstregels houden. Oogsten ze na 1 oktober, dan mogen ze het jaar erop hun gewassen minder bemesten. Met als gevolg een slechtere kwaliteit aardappel, waarschuwt Middag.

Frietmakers zullen dan volgens hem meer aardappelen moeten afkeuren. En meer moeten betalen voor goede aardappelen. Met als gevolg minder en dus duurdere friet. De oogstregels moeten daarom als het aan de frietmakers ligt, snel van tafel. Middag heeft er vertrouwen in dat dat gaat lukken, zo zegt hij. De VAVI gaat zich daar in elk geval voor inzetten. Voor de oogst van volgend jaar is hiervoor wat hem betreft nog voldoende tijd.