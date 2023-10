Bewoners krijgen te horen dat hun huizen worden gesloopt: 'Ik ben woest'

“Uw huis wordt gesloopt.” Dat definitieve besluit kregen de bewoners aan het Citadelhofje in Den Bosch dinsdag te horen. Woonbedrijf BrabantWonen wil in de Citadelpoort, waar het hofje onderdeel van is, 150 tot 200 nieuwe huizen bouwen. Het besluit kwam niet alleen een verrassing voor de bewoners, maar ook voor de Bossche gemeenteraad. "Het stond al in de krant toen ik nog van niks wist", reageert bewoner Cor Houet.

Cor Houet woont al dertig jaar aan het Citadelhofje. De bewoners van het ruim honderd jaar oude straatje vormen al tientallen jaren een een hechte gemeenschap. “Er wonen hier ook veel ouderen of mensen die iets mankeren. Iedereen zorgt voor elkaar. Als we moeten verhuizen, gaat dat niet meer."

BrabantWonen wil met het besluit een eind maken aan de onzekerheid bij de bewoners. "In 2020 hebben we al aan de bewoners laten weten dat we over de toekomst van hun huizen gingen nadenken. Door dit besluit kunnen we vooruit gaan kijken", zegt een woordvoerder. Cor ziet dat helemaal niet zitten: "Ik wil hier niet weg. Ik ben in staat om voor de bulldozer te gaan liggen."

Wat BrabantWonen betreft staat het sloopbesluit vast. Volgende week gaat het met de bewoners praten over een verhuisregeling. Maar daar zitten de meesten niet op te wachten. "Ik heb een huis met drie slaapkamers, voor- en achtertuin en op loopafstand van het centrum. Er is voor dezelfde prijs niks vergelijkbaars te vinden in Den Bosch. Ik kan er alleen maar op achteruitgaan", zegt Cor.

Cor is dan ook niet blij met het nieuws: “Ik ben echt pissed off. Ik dacht dat BrabantWonen aan onze kant stond. Want al die tijd gaf ze aan dat ze ook niet blij was met de sloopplannen van de gemeente. Dan krijg je juist van hen een brief met de mededeling dat ze je huis plat gaan gooien. Onbegrijpelijk.”

Cor is niet alleen boos over het plotselinge besluit, maar ook over de manier waarop hij het nieuws te horen kreeg. “Ik kom thuis van vakantie en er ligt een brief in mijn brievenbus. Daarin staat dat iemand van BrabantWonen om te laten weten dat er gesloopt wordt en dat ik er niet was”, zegt Cor. “Het stond al in de krant, terwijl ik als bewoner nog van niks wist."

Het sloopbesluit kwam ook als een verrassing voor de Bossche gemeenteraadsleden. Bram Roovers, fractievoorzitter van de SP, reageert teleurgesteld: “Ik heb het gemeentebestuur overschat. Door de felle discussie over dit onderwerp hadden B en W toch wel kunnen aanvoelen dat het handig was om ook een brief naar de gemeenteraad te sturen.”