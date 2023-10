Gek, gekker, gekst: Gerrit-Jan zette twee Brabantse iconen op zijn lijf

Trots laat Gerrit-Jan zijn tatoeages zien. Op zijn rechterarm staat het gezicht van Frans Bauer. Op z'n kuit staat Rob Kemps van de Snollebollekes. Extra opvallend is dat Gerrit-Jan uit Harderwijk komt, maar hij volgt gewoon zijn gevoel.

Maar Gerrit-Jan heeft nog een idool. Op een van zijn kuiten is een breed lachende Rob Kemps te zien. Mét een kersverse handtekening erbij. “Ik was laatst bij het Total Loss festival met mijn zoontje en mijn vrouw. Op een gegeven moment zag ik Rob Kemps bij een souvenirkraampje staan. Dus ik rende erheen en heb hem toen om een handtekening gevraagd.”

Er zijn heel wat Brabanders met een Brabantse prent op hun lijf, maar zelfs buiten onze provincie blijkt de liefde voor Brabant groot. Zo loopt Charlotte uit Hilversum rond met Guus Meeuwis op haar arm, maar Gerrit-Jan gaat nog een stukje verder. Op zijn rechterarm zien we het gezicht van Frans Bauer met daarbij de naam van een van zijn albums. Die liet hij zes jaar geleden zetten. “Als ik me slecht voel, zet ik zijn muziek op en kan ik weer lachen”, legt Gerrit-Jan uit. “Hij betekent heel veel voor me.”

Veel tijd om te praten had de Snollebollekes-zanger niet, maar hij was volgens Gerrit-Jan onder de indruk en zette meteen zijn handtekening. “Ik sprong een gat in de lucht. Die handtekening moest er natuurlijk ook bij op mijn been, dus een paar dagen later zat ik alweer in de tattooshop.”

Nou is er nog genoeg plek voor een tattoo van John de Bever, Jan Biggel of Corry Konings. Maar daar past Gerrit-Jan voor. "Dit zijn mijn grootste twee idolen. Dus dit was het."

