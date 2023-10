Stéphane is de eerste Nederlandse vrouw die in een Formule 1-auto rijdt

Stéphane Kox de Lotus E20 uit 2012 waarmee ze voor Alpine testte (foto: BTW Alpine F1 Team). Stéphane geconcentreerd in de pitbox (foto: BTW Alpine F1 Team). Volgende 1/2 Stéphane Kox de Lotus E20 uit 2012 waarmee ze voor Alpine testte (foto: BTW Alpine F1 Team).

Stéphane Kox (29) uit Eindhoven heeft woensdag haar droom zien uitkomen. De coureur en voormalig Viaplay-pitreporter mocht een Formule 1-auto van Alpine testen op het Franse circuit Paul Ricard. Ze won de test vorig jaar door kampioen te worden in een kartcompetitie met Formule 1-journalisten. Stéphane is een dag later nog steeds in de wolken. "Je weet wat je ongeveer kan verwachten en toch worden al die verwachtingen overtroffen."

Voor veel autosportliefhebbers en coureurs is het de ultieme droom: het besturen van een Formule 1-auto. Voor Stéphane Kox kwam die droom woensdag uit. Ze is nog vol ongeloof, maar heeft heerlijk geslapen. "Beter dan de nacht ervoor, want ik was toch wel gespannen voor de test. Dit is voor iedere rijder hét ultieme." Kox is zeker niet onervaren, ze reed vroeger al in GT-, endurance en Formule 3-auto's.

"Heel bijzonder om de eerste Nederlandse vrouw in een Formule 1-auto te zijn."

Tijdens haar jaar als pitreporter voor streamingdienst Viaplay won ze een kartcompetitie voor Formule 1-journalisten. Daarmee zorgde ze ook voor een primeur. "Ik ben de eerste Nederlandse vrouw die een Formule 1-auto bestuurt, heel bijzonder." Brabant kent maar twee F1-coureurs met Roeloef Wunderink en Christijan Albers, beiden ook uit Eindhoven. Kox deed twee runs van drie ronden. "Dat is niet genoeg tijd om de auto echt te leren kennen", moet ze toegeven. "Toch ging ik de tweede run al een stuk sneller. Snelle rondetijden waren niet het doel, maar je wordt als coureur dan toch fanatiek", vertelt ze lachend.

"Ga nooit meer iets doen, dat hier in de buurt komt."

Haar test in de winnende auto van Alpine uit 2012 was alles wat ze hoopte en meer. "De acceleratie, het remmen, de neerwaartse druk die ervoor zorgt dat je ongelofelijk hard door de bocht gaat. Ik ga in mijn leven nooit meer iets doen wat hierbij in de buurt komt." Stéphane genoot enorm, maar moest wel geconcentreerd blijven. "Alleen al het op de baan houden van de auto, de bediening van het stuur en gewoon wegrijden is zo moeilijk." Stéphane kreeg namelijk geen uitgebreide voorbereiding. "Ik kwam dinsdag op het circuit en woensdag was het: hier zit het gas- en daar het rempedaal, zo bedien je de koppeling en succes ermee. "Maar eenmaal op de baan was het pure sensatie. "Dat geluid van die oude V8-motor achter je en de snelheid is zo intens."

"Ik heb nog meer respect gekregen voor de coureurs."

Voordat ze in de F1-auto stapte, reed ze om te wennen eerst in een langzamere Formule 4-auto. "Maar die Formule 1-auto is echt van een andere planeet. Het is niet te vergelijken. Ik heb nog meer respect gekregen voor de coureurs." Het is nu weer even schakelen voor Stéphane. "Terug naar de realiteit en studeren, maar dit blijft voor altijd bij mij." De test bij Alpine heeft ervoor gezorgd dat het bij Stéphane weer kriebelt om op hoog niveau te racen. "Het is echt een strijd tussen mijn racepassie en mijn rechtenstudie." Tegelijkertijd is ze realistisch. "Vroeger maakte ik geen kans op de Formule 1 als vrouw en nu ben ik te oud, maar wellicht dat ik ooit een kans krijg om de 24 uur van Le Mans te rijden. Ik heb ooit zo'n auto gereden en dat smaakte naar meer."