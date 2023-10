Azra (25) kon haar huis niet meer betalen en woont nu in een daklozenopvang

Azra Brouwers uit Reusel moest haar huis uit nadat haar relatie strandde. Ze verhuisde inmiddels al drie keer van de ene stretcher naar weer een ander logeerbed. Een jaar later heeft ze nog altijd geen eigen plek. Noodgedwongen heeft ze nu de stap gezet naar een daklozenopvang. “Het is hier best oké en het is minder erg dan verwacht. Ik zit niet tussen de junkies ofzo, maar leuk is anders.”

Bij haar vader sliep ze de afgelopen maanden op een stretcher, midden in de keuken. “Wel makkelijk dichtbij de koelkast”, grapt ze. “Maar het is allesbehalve ideaal. Mijn vader heeft maar één slaapkamer.” Daar midden in de keuken hield ze het twee maanden vol. De maanden daarvoor had ze al twee andere adressen gehad waar ze niet eeuwig kon blijven. Het huis dat ze samen met haar ex huurde, kostte haar 1300 euro per maand. Dat kon ze in haar eentje niet opbrengen. "En logeren bij vrienden en familie houdt een keer op”, onderbouwt ze de stap om naar een daklozenopvang te gaan. De 25-jarige Azra is de schaamte voorbij en vindt het belangrijk dat haar verhaal verteld wordt. In het dagelijks leven werkt ze bij een supermarkt.

"Dit is toch wel zo’n beetje de laatste plek waar je terecht kunt.”

Bij de woningstichting kreeg ze geen voorrang op een sociale huurwoning. “Vooral in gevallen waarbij er anders kinderen op straat staan, wordt urgentie gegeven”, valt te lezen in een e-mail die Azra van Woningstichting De Zaligheden kreeg. Van een alleenstaande wordt verwacht dat zij zelf een kamer kan vinden of bij vrienden of familie terecht kan. Ook de gemeente Reusel-De Mierden kon Azra niet aan een woning helpen. In een e-mail van de gemeente wordt Azra gewezen op de mogelijkheid om aan te kloppen bij de sociale opvang in Eindhoven. Dat is de stap die ze bijna drie weken geleden genomen heeft: ze slaapt nu bij maatschappelijke opvang Springplank040. “Het is een noodoplossing. De eerste drie nachten sliep ik slecht en ik heb veel gehuild. Dit is toch wel zo’n beetje de laatste plek waar je terecht kunt.”

"Er zijn mensen met een drugsverleden of een alcoholprobleem maar dat geldt niet voor mij."