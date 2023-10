1500 daklozen geteld: ‘Een lachertje, het zijn er zeker dubbel zoveel'

In Noordoost-Brabant is het aantal dak- en thuislozen voor het eerst op een nieuwe manier geteld. 1500 mensen hebben geen vast dak boven hun hoofd, blijkt uit die telling. Dennis Rietman leeft al bijna twee jaar op straat in Oss en vindt de cijfers lachwekkend: “Eerlijk? Het is een lachertje, de cijfers zijn dubbel zo hoog. In Oss ken ik al meer dak- en thuislozen dan ze geteld hebben.” Maar volgens hem maken de cijfers wel duidelijk dat de gemeentes iets moeten doen.

De 50-jarige Dennis raakte dakloos door ‘domme keuzes’ in zijn leven. “Ik had een ernstige alcoholverslaving en door een gebrek aan woonruimte ben ik ergens illegaal gaan wonen. Het is vooral mijn eigen schuld geweest dat ik dakloos ben geworden.”

"Werken, slaapplek zoeken en dan drinken, drinken, drinken”

De afgelopen twee jaar werkte hij wel gewoon. “Het is: werken, slaapplek zoeken en dan drinken, drinken, drinken”, gaat Dennis verder. En dat is zwaar. “Het leven op straat is heel eenzaam, je weet nooit wat de dag gaat brengen. Je werkt maar acht uur, dan blijven er nog veel uren op straat over en dat is pittiger dan ik dacht.” Het heftigste volgens Dennis: “De immense kou." Hij kon wel naar een opvang, maar koos in eerste instantie bewust voor geen hulp. “Ik wilde met niemand in contact komen omdat iets anders, de drank, belangrijker was voor mij.”

"Ik heb wel een plekje maar ik kom nooit thuis."