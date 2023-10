Door cyberpesten zijn de gevolgen voor de slachtoffers nog veel heftiger

"Pesterijen hebben enorme gevolgen voor het slachtoffer. Bijvoorbeeld dat ze zich geen moment veilig voelen." Dat zegt Sara Pabian, docent communicatiewetenschappen aan Tilburg University. Pabian onderzoekt de langetermijngevolgen van cyberpesten. "De jongeren van nu zijn de eersten die ook online gepest worden." Haar conclusie is dat de gevolgen heftiger zijn dan ooit tevoren.

Waarschijnlijk is pesten al zo oud als de mensheid. Dat weten we niet zeker omdat er pas vanaf de jaren 70 onderzoek naar is gedaan. Uit verhalen uit de oudheid en ook uit de Bijbel kan geconcludeerd worden dat er ook toen al gepest werd.

We leven nu in een periode waarin pesten niet beperkt blijft tot uitsluiten, negeren, uitschelden of in mishandelen. Sinds internet kun je ook via je computer of telefoon genegeerd, gekleineerd en bedreigd worden. "Ik heb de eerste generatie gesproken die alle kanten van pesten hebben meegemaakt. Deze slachtoffers hebben nog meer en langer last van onzekerheid, angsten en depressie dan voorgaande generaties."