Oekraïense gezinnen moeten ineens de opvang uit: 'Dit is onmenselijk'

De gemeente Helmond heeft donderdag Oekraïense gezinnen met kinderen uit de opvang in Helmond gehaald. Het botert al langere tijd niet in de opvang. Een groep bewoners klaagde over een angstcultuur en strenge regels. Een andere groep bewoners vindt dat de zaken goed geregeld zijn in de opvang in een voormalig schoolgebouw. Maar er zijn twijfels over hoe de gemeente Helmond de verhuizing nu heeft aangepakt. Vluchtelingenwerk zegt de manier van werken niet oké te vinden. Het CDA in de stad overweegt een spoeddebat.

Maar de gezinnen werden pas dinsdagavond ingelicht door een brief van de gemeente. Deze is in het bezit van Omroep Brabant. De drie gezinnen kregen te horen dat ze op donderdag moesten verhuizen. Volgens vrijwilligers die de gezinnen bijstaan, is een verhuizing nooit eerder aan de orde geweest en is het nooit besproken met de moeders of de kinderen. De kinderen moesten woensdag op school al afscheid nemen.

Vluchtelingenwerk vond deze verhuizing wel een goed plan. Het idee is dat de gezinnen op een andere plek een nieuwe start kunnen maken. Het zou gaan om drie gezinnen, met in totaal tien kinderen. Volgens Vluchtelingenwerk is het niet ongewoon dat mensen die in een opvang wonen, moeten verhuizen door spanningen. Dat kan vaak ook juist een opluchting zijn. De rust in de opvang kan dan terugkeren.

“Het is onmenselijk”, zegt raadslid Ron Peters van het CDA over de hele kwestie. Hij overweegt om een spoeddebat te regelen. “Ik vind het erg intimiderend en ben er erg boos over. Zo ga je niet met mensen om. En de snelheid waarmee dit gaat, valt ons ook op.” Ook Helder Helmond laat weten het een onmenselijke situatie te vinden.

Vluchtelingenwerk heeft de gemeente Helmond laten weten de manier van werken niet oké te vinden. Het gaat dan vooral om de plannen van de gemeente om een van de gezinnen te verhuizen naar Lelystad. “We hebben positief geadviseerd over deze verhuizing, maar het is niet bedoeld als straf”, zegt een woordvoerder. “Het was bedoeld als oplossing voor een rotsituatie. Het moet zorgvuldig gebeuren en dan ga je niet een gezin in anderhalve dag verhuizen naar Lelystad.” Volgens Vluchtelingenwerk heeft de gemeente Helmond nu de plannen aangepast en gaan de gezinnen naar locaties dichterbij.

Volgens kinderjurist Marie-Christine Alting von Geusau van Defense for Children moeten kinderen goed voorbereid worden op een dergelijke verhuizing. “En dat kan in dit geval haast niet zorgvuldig gebeurd zijn. Er is een goede verhuischeck nodig. Er moet in het belang van het kind gehandeld worden. Een verhuizing kan enorm schadelijk zijn voor een kind. We staan er zeker niet achter dat het zo kort van tevoren wordt gecommuniceerd.” De gezinnen hebben ook melding gedaan bij de Nationale Ombudsman. Die geeft aan dat het Helmondse geval bekend is bij de organisatie.

Volgens Defense for Children komt het vaker voor dat op heel korte termijn vluchtelingenkinderen worden verhuisd. “We moeten ook goed naar het verhaal van het kind luisteren. Wat is de mening van het kind? Als een kind eerder is gevlucht, kan een nieuwe verhuizing een hele nare herinnering uit het verleden oproepen. Het kind kan zich erg onveilig gaan voelen. We weten dat er kinderen zijn die wel tien of 15 keer zijn verhuisd. Het is enorm schadelijk.”

De gemeente Helmond laat weten later donderdagmiddag met een reactie te komen.