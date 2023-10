Johan Vlemmix doet toch niet mee aan de Tweede Kamerverkiezingen

Johan Vlemmix uit Hoeven trekt zijn partij Burger Bescherming terug uit de Tweede Kamerverkiezingen. Hij zegt dat er vijftien kandidaten op zijn lijst stonden, maar dat hij niet naar buiten mag brengen wie dat waren. Onder de kandidaten zou het nu hommeles zijn en Vlemmix zegt dat hij geen andere oplossing ziet dan zich terug te trekken.

Hoewel sommige mensen dachten dat het om de zoveelste mediastunt van Nederlands grootste oranjefan ging, zegt Johan dat hij al maanden bezig was met de voorbereidingen voor de verkiezingen.

Vlemmix wilde met zijn Burger Bescherming het debat over voorlichting en veiligheid van de Nederlanders in tijden van crisissituaties serieus op de agenda krijgen. “Belangrijkste punt van mijn partij is om Nederland beter te beveiligen." Volgende week moest hij de kandidatenlijst inleveren, maar die gaat nu door de papierversnipperaar.

“Ik wil geen gerommel in de partij. Het moet juist leuk zijn. Je moet iets kunnen betekenen voor een ander", besluit Vlemmix. Hij laat weten dat zijn partij wel blijft bestaan, maar dat hij zich voorlopig weer richt op het runnen van zijn nucleair trainingscentrum in de bossen in Hoeven.