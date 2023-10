Jeannette vocht na scheiding met Yvon K.: ‘Ze probeerde mij kapot te maken'

Met de zelfdoding van gifmoordverdachte Yvon K. kwam ook een einde aan een geruchtmakende rechtszaak. Was zij schuldig aan de dood van supermarkteigenaar Chris Grinwis uit Halsteren? Het antwoord zullen we nooit weten. Nu is de grote vraag wat er met de aanzienlijke erfenis van Grinwis gaat gebeuren. Voor Jeannette Adriaanse is het een bekend verhaal. Zij vocht eerder een jarenlange strijd uit met haar ex-man en dat bleek later een strijd te zijn tegen Yvon K.: “Zij heeft zoveel mogelijk geprobeerd mij kapot te maken.”

Adriaanse herkent zich in wat de familie van Chris Grinwis nu moet doormaken. De supermarkteigenaar had een aanzienlijk vermogen opgebouwd. Vlak voor hij overleed, had hij zijn erfenis gewijzigd en de enige erfgenaam was weer K.

Jeannette Adriaanse (71) uit Tilburg was getrouwd met John Boom. Boom maakte in 2011 een einde aan zijn leven. Hij had toen een relatie met Yvon K. Hij had zijn testament gewijzigd: K. en haar dochter moesten alles erven.

Met al het nieuws rond Yvon K. komen bij Adriaanse vervelende herinneringen naar boven. “Het is zo’n pijnlijke geschiedenis”, blikt ze terug. Haar ex-man was een zeer succesvolle trainer in verkooptechnieken: “Hij verdiende vijfduizend euro op een ochtend”. Omdat hij vaak lesgaf in Rusland, was hij veel van huis: “En als hij eens thuis was, was hij vroeg weg en laat terug. Hij at nooit warm eten met mij en de kinderen mee. De kinderen hebben veel gemist, hun vader was altijd maar weg.”

In november 2002 was Boom weer naar Rusland geweest. Op 1 december kwam hij terug. Adriaanse: “Ik zei tegen hem: ‘Als jij veertien dagen weg bent, dan kun je me wel eens bellen om te vertellen hoe het is.’ John reageerde daarop met de mededeling dat hij wilde scheiden.”

Van de ene op de andere dag was hij vertrokken: “Ik heb hem verder niet meer gezien.” Haar twee jongste kinderen wisten eerder dan zij dat John een nieuwe vriendin had: Yvon K. Ze kwam in Booms leven via de Tilburgse musicalvereniging Tikiko. Boom was daar voorzitter van, K.’s jongste dochter was lid van de vereniging.

Voor Adriaanse was Yvon K.’s motief om met haar ex aan te pappen al snel duidelijk: “Toen ze zeker wist dat ze geld kon vangen van John is ze van haar eerste man gescheiden.”