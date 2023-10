Man uit Breda dreigt met explosieven tegen BNNVARA in Hilversum

Een 41-jarige man uit Breda zit sinds 6 september in voorarrest omdat hij gedreigd zou hebben met explosieven bij het Media Park in Hilversum. Dat meldt het weekblad Panorama.

Of de man de explosieven ook echt bij zich had, is niet duidelijk. Maar de dreiging was op 6 september zo groot dat hij werd opgepakt. Hij zit nu al een maand in voorarrest, zo schrijft Panorama.

De dreiging zou zijn gericht tegen het gebouw van BNNVARA en de NTR, een educatieve omroep. Of medewerkers van de omroepen iets mee hebben gekregen van de dreiging wil BNNVARA niet zeggen. Een woordvoerder laat weten dat ze niet op de kwestie wil ingaan.

De politie bevestigt de arrestatie en zegt dat het onderzoek nog loopt.