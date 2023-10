Beruchte oplichter Stan T. gaf moordopdracht: 6 jaar cel en tbs geëist

Justitie wil dat de Limburgse oplichter Stan T. zes jaar de cel in gaat en tbs met dwangverpleging krijgt. Hij wordt ervan verdacht dat hij zijn Tilburgse ex-vrouw wilde laten vermoorden. Ook zou hij tientallen mensen hebben opgelicht door niet bestaande vakantiehuisjes te verhuren. Het geld dat hij daarmee verdiende zou hij witgewassen hebben. Zijn ex-vrouw leeft met haar kinderen al ruim twee jaar in angst blijkt uit haar heftige slachtofferverklaring: "Jij wil de moeder van je kind dood hebben, terwijl dat de enige stabiele factor in zijn leven is omdat jij vanwege je oplichtingspraktijken op de vlucht bent."

T. zocht volgens justitie in april 2021 op het darkweb een moordenaar om zijn ex-vrouw om te brengen. Hij zou 5.000 dollar geboden hebben voor de moord en om hun toen zeven maanden oude zoontje bij hem te brengen. Een anonieme tipgever lichtte de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI in.

Ook de vader van de verdachte en zijn toenmalige vriendin zouden via WhatsApp-berichten op de hoogte zijn van de moordplannen. Als de FBI aan de bel trekt is Stan T. al maanden voorvluchtig voor de Nederlandse justitie. Die zoekt hem vanwege een oplichtingszaak waarvoor hij uiteindelijk tot 14 maanden cel veroordeeld wordt. Hij wordt pas ruim een jaar later gepakt in België en later uitgeleverd aan Nederland.

Moordadvertentie

Stan T. vindt de beschuldigingen 'onzin'. "Ik ben nog nooit op het darkweb geweest." Volgens hem had iedereen zo'n bericht kunnen plaatsen, vindt ook zijn advocate. "Het komt van een anonieme tipgever en de moordadvertentie is nergens meer terug te vinden." T. zegt ook zijn ex nooit te hebben willen doden. "Het is de moeder van mijn kind, natuurlijk wil ik haar niet dood hebben."

De twee hebben een heftige relatie met hoogoplopende ruzies waarbij over en weer bedreigingen en geweld zou zijn gebruikt. T. zou zelfs ooit gedreigd hebben zijn dan nog ongeboren zoon uit de buik van zijn ex te snijden met 24 weken wanneer hij levensvatbaar is. Ook zou de verdachte dreigen zijn ex haar familie de meest gruwelijke dingen aan te doen.

Vakantiehuisjes

Stan T. wordt ook verdacht van het oplichten van 29 mensen door vakantiehuisjes voor een paar honderd euro via Facebook te verhuren. Alleen bestonden de huisjes niet. Volgens T. was zijn ex-vrouw de oplichter. "Alle gebruikte telefoons stonden op mijn naam. Zij kon geen abonnementen afsluiten omdat ze in de schuldsanering zat. Ik dacht dat al het geld uit haar kledinghandeltje kwam."

Zijn ex zei eerder in het televisieprogramma Undercover in Nederland voor tienduizenden euro's in de schulden te zitten, omdat haar bankrekeningen werden gebruikt voor allerlei oplichterspraktijken van T.

Vluchten

Na de breuk is er constant ruzie over de omgangsregeling van het zoontje. De Tilburgse wordt ernstig bedreigd waarbij ook foto's van haar huis worden gestuurd. Ook haar autobanden worden lek gestoken en later gaat de hele auto in brand.

Als justitie lucht krijgt van de moordopdracht moet de Tilburgse direct met haar kinderen onderduiken. Ze is inmiddels drie keer verhuisd. "Ik leef elke dag in onzekerheid, heb elke dag nachtmerries en wil mijn leven terug."

Lang strafblad

Het is niet de eerste keer dat 25-jarige Stan T. voor de rechter verscheen. Hij is al meerdere keren veroordeeld in Nederland voor oplichting, cybercrime, belaging en afpersing. Ook in Duitsland heeft hij al een veroordeling van fraude en zwendel op zijn naam staan.

Volgens het Openbaar Ministerie is T. volledig toerekeningsvatbaar, maar heeft hij wel ernstige gedragsproblemen. "Hij is een ernstig risico voor de samenleving als hij zonder behandeling terugkeert", zegt de officier van justitie. Daarom eist ze zes jaar cel en tbs met dwangverpleging.

De advocate van Stan T. vindt dat hij geen eerlijk proces krijgt omdat niet alles onderzocht wordt. De uitspraak is op 20 oktober.