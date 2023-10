800 kilo coke onderschept in Moerdijk, grootste vangst in Brabant

In Moerdijk is donderdag een vrachtwagen met 800 kilo coke aangehouden. De drugs met een straatwaarde van 50 miljoen euro lagen verstopt tussen een lading groente.

De Belgische politie tipte de Nederlandse collega's dat er mogelijk een drugstransport onderweg was. Agenten zagen de truck en lieten hem in Moerdijk stoppen. Waar precies is niet bekend gemaakt, ook is onduidelijk of Moerdijk de eindbestemming was.

In de vrachtwagen zaten een 55-jarige man uit Frankrijk en een 62-jarige Belg, zij werden direct aangehouden. De drugs lagen tussen een lading groente,

Miljoenen

Vrijdagmiddag zijn de mannen bij de rechter-commissaris gebracht. Die heeft besloten dat ze langer in de cel blijven. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

Als je uitgaat van een groothandelswaarde van pakweg 27 duizend euro per kilo coke dan kom je uit op een waarde van 22 miljoen euro die deze partij heeft. De straatwaarde is veel hoger en gaat naar de 50 miljoen euro.

Het is de grootste vondst van het jaar in Brabant. De op één na grootste werd eind maart gedaan in Oosterhout, waar bijna 60 kilo opdook. De afgelopen jaren wordt er veel minder coke gevonden in Brabant. Hoe dat komt is onduidelijk. Het lijkt er wel op dat de drugs al in de havens worden gevonden, zoals in Rotterdam waar dit jaar records worden gebroken net als in Antwerpen.

Taskforce

De aanhoudingen werden gedaan door Fortius. Dat is een samenwerkingsverband -een taskforce- van de Federaal Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen, het Federaal Gerechtelijk Parket in België en het Landelijk Parket en de Landelijke Eenheid in Nederland.

De taskforce richt zich op de aanpak van grootschalige invoer van cocaïne via de haven van Antwerpen naar Nederland. Fortius werkt ook samen met de Belgische en Nederlandse douane, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, de belastingdienst, de Koninklijke Marechaussee en de regionale eenheden van de Nederlandse politie. Het team is nog nieuw. Net als de zeehavenpolitie die sinds deze zomer bestaat en vooral speurt naar drugssmokkel via de zeehavens van Zeeland en West-Brabant.