Marathon Eindhoven: zondag live te volgen via Omroep Brabant

Omroep Brabant zendt zondag vanaf 10.00 de marathon in Eindhoven uit. Op tv, op de website en via de app zijn live de beelden te zien van alle lopers. Daarnaast worden in een liveblog de belangrijkste ontwikkelingen bijgehouden. De uitzending duurt tot 17.00.

In de live-uitzending worden zowel de wedstrijdlopers als de recreanten gevolgd. Om tien uur starten de deelnemers aan de ASML Marathon Eindhoven. Om twee uur begint de halve marathon. Het is de 39ste editie van de Marathon Eindhoven. In het hele weekend, zaterdag zijn er vooral wandeltochten, worden 27.000 mensen in Eindhoven verwacht. De marathon in Eindhoven is na die in Rotterdam en Amsterdam de grootste marathon van Nederland. Het belooft zondag een mooie, droge en relatief warme dag te worden. In de middag wordt het rond de twintig graden. De organisatie adviseert deelnemers en bezoekers zoveel mogelijk met het openbaar vervoer naar Eindhoven te komen.