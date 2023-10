Grote zorgen om veiligheid Joodse gemeenschap in Brabant

Bij de synagoge in Tilburg maken ze zich grote zorgen over hun veiligheid sinds het begin van de oorlog tussen Hamas en Israël. “Er zijn heel veel aanwijzingen dat er mensen zijn die een aanslag willen plegen op synagogen”, weet Marc Daniël Ben Avi, voorzitter van de synagoge in Tilburg. Dreigingen zijn er altijd al, maar die nemen nu toe. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zegt alert te zijn en heeft een brief naar burgemeesters gestuurd. Ook in Breda en Eindhoven staat een synagoge. Marc Daniël maakt zich grote zorgen.

De afgelopen weken was er al extra cameratoezicht, bevestigt de politie. Reden is dat er meldingen binnen waren gekomen over Joden die zich niet veilig voelden voor en na een dienst. “De NCTV heeft een brief naar burgemeesters gestuurd met de vraag om extra veiligheidsmaatregelen te nemen rondom synagogen", aldus de politiewoordvoerder.

Volgens de politie worden er altijd al dreigingen geuit richting de Joodse gemeenschap. Een woordvoerder laat ook weten dat er geen aangiftes zijn binnengekomen over dreigingen richting de synagogen, sinds de inval van Hamas in Israël. Maar de voorzitter van de Tilburgse synagoge zegt dat er sindsdien de dreiging wel toeneemt. Vanwege de veiligheid kan Marc Daniël niet concreet ingaan op bedreigingen.

De synagoge in Tilburg heeft leden in heel Zuid-Nederland, België en Duitsland. “We zijn een belangrijke plek voor de Liberale Joden”, zegt Marc Daniël. Hij verwacht geen georganiseerde aanvallen op zijn synagoge, maar ziet het gevaar in terroristen die alleen handelen. “We krijgen te maken met antisemitisme en copy-paste gedrag.”

Tegelijkertijd zijn de gedachten van Marc Daniël bij zijn broer in Israël. Hij woont acht kilometer van de Gazastrook. “Hij zit sinds zaterdagochtend in een veilige kamer, een soort bunker van drie bij drie. We krijgen sinds gisteravond geen contact meer met hem.”

Ondertussen gaan de activiteiten in Tilburg gewoon door. “We laten ons niet onderdrukken door wie dan ook. Wel kunnen we onze agenda niet meer openbaar zetten, we moeten bijna ondergronds onze activiteiten gaan doen vanwege onze veiligheid.” Volgens de voorzitter moeten ze uitkijken en heel scherp blijven. “We kunnen nu niet gastvrij zijn en we zullen de toegang tot de synagogen moeten aanscherpen.”

Marc Daniël woont al lang in Nederland. Familie en vrienden wonen nog in Israël. “Ik maak me heel veel zorgen om mijn broer.” Zaterdagochtend om zeven uur kreeg Marc Daniël een berichtje van zijn broer dat er rondom zijn huis geschoten werd en dat hij naar een ‘veilige kamer’ ging. “We weten nu niet of het oké is met mijn broer, we zijn machteloos.”

Zijn broer woont in één van de eerste dorpen waar Hamas zaterdag binnenviel. "Hij weet wat voor strijd er is, hij heeft ook in meerdere oorlogen meegevochten. Maar zo’n strijd is er nog nooit geweest. Het is zo fel en zo mensonterend.”

Het liefst haalt Marc Daniël zijn broer naar Helmond, maar dat gaat niet zo makkelijk. “Dat wil hij niet, Israëliërs zijn een trots volk. Er is geen ander land voor ons, hij zal dus niet vertrekken.”

