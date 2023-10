Gewapende man in het BNNVARA-gebouw wilde Tim Hofman vermoorden

De 41-jarige man uit Breda die vorige maand werd opgepakt nadat hij met een vuurwapen en mes het BNNVARA-gebouw in Hilversum was binnengelopen, had het gemunt op presentator Tim Hofman. Hij verklaarde dat hij de presentator om het leven wilde brengen, zo heeft de omroep maandag bekendgemaakt.

Het personeel van BNNVARA werd maandag op de hoogte gesteld. Ook de VPRO en Human, die in hetzelfde gebouw zitten, zijn geïnformeerd.

De man meldde zich 6 september in de avond bij de beveiliging waarna de politie werd ingeschakeld. Volgens BNNVARA zijn er geen explosieven gevonden, iets wat weekblad Panorama vorige week suggereerde. De verdachte was al eerder die dag in het pand geweest om via de receptie een ontmoeting te regelen met Hofman. Omdat dat niet gelukt was, keerde hij 's avonds terug.

Het Openbaar Ministerie laat weten dat de man wordt verdacht van voorbereidingshandelingen voor moord, het bezit van een vuurwapen en bedreiging. "Daar zit hij nu voor vast. Het onderzoek is nog bezig, dus het betreft een voorlopige verdenking", zegt een woordvoerder. Naar verwachting is medio december de eerste zitting in de rechtbank. Het gaat dan om een zogenoemde inleidende zitting.

Reactie Hofman

In een reactie op Instagram bij een bericht uit de Volkskrant over de zaak liet Hofman maandag weten dat hij bij het lezen van dat bericht 'wel even moet slikken'. "Maar ik ben evengoed blij dat er geen kogel door mijn voorhoofd is gegaan. Ik leef nog." Zijn werkgever, BNNVARA, de redactie van zijn programma BOOS en mensen in zijn omgeving vangen de presentator naar eigen zeggen goed op.

Over de motieven van de man om hem om het leven te willen brengen, kan Hofman 'nog even niks zeggen'. Wel verkent hij met de redactie van zijn programma de mogelijkheden van een uitzending, zo gaf hij aan. Een mededeling die hij even later verwijderde.

De verdachte is geen ex-werknemer of op andere wijze verbonden aan BNNVARA of een andere omroep. Ook heeft hij niet in het programma BOOS van Tim Hofman gezeten.

Reacties BNNVARA en NPO

BNNVARA-directeur Lonneke van der Zee zegt dat het incident grote indruk heeft gemaakt op de omroep. In een verklaring stelt ze dat de eerste zorg is uitgegaan "naar Tim, de beveiliger en receptiemedewerker in kwestie en het redactieteam van BOOS. Vanzelfsprekend had het nieuws over deze gebeurtenissen grote impact. Zij hebben de hulp gekregen die nodig is om dit te kunnen verwerken. Het is weerzinwekkend dat we te maken hebben gehad met zo'n ernstig incident."

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) laat weten 'ontzetten geschrokken' te zijn van de gebeurtenis. "Niemand mag slachtoffer worden van bedreigingen en geweld. Journalisten en programmamakers moeten altijd in alle vrijheid hun werk kunnen doen", reageert de NPO. Over eventuele genomen maatregelen naar aanleiding van het incident, doet de NPO geen uitspraken.

LEES OOK: Man uit Breda dreigt met explosieven tegen BNNVARA in Hilversum