Bouwval die al 40 jaar leegstond eindelijk verkocht: boven de vraagprijs

Een bouwval die al ruim 40 jaar stond te verpauperen in Tilburg is verkocht. Dat laat de makelaar maandag weten aan Omroep Brabant. De laatste bewoner was al tientallen jaren geleden vertrokken uit de dichtgetimmerde bouwval vlakbij het centrum. Toch is er overboden: het gaat voor meer dan 175.000 euro weg.

Wie denkt dat niemand het verpauperde huis wilde, heeft het mis. "Veertien mensen hebben geboden. Dat is ongeveer de helft van de dertig mensen die kwamen kijken", vertelt makelaar Michel Klinkenberg. Het is door een stichting gekocht die huizen opknapt om ze vervolgens weer te verkopen.

Het huis aan de Hoogvensestraat is al 115 jaar oud en is onbewoonbaar verklaard. De laatste eigenaar kreeg ruzie met de gemeente over subsidie. Daarna liet hij het bewust aftakelen. De man overleed en de nabestaanden deden er niks aan. Tot ergernis van omwonenden. Tot nu, het stond nog geen twee weken te koop.

Geen riolering

Het hele huis is op elk gebied verloederd. Een badkuip die op zijn kant staat, afgebladderde verf, lekkages, vochtvlekken, ontbrekende ramen en gaten in de plafonds: het is slechts een greep uit wat snel opvalt. Ook heeft het geen riolering, gas of stroom.

Voor hoeveel het huis precies verkocht is en aan wie, kan de makelaar niet zeggen. "Het was niet het hoogste bod, maar het meest gunstige bod." Zo hadden ook mensen geboden, met als voorbehoud dat ze een hypotheek zouden krijgen. "Die krijg je natuurlijk nooit van de bank, op zo'n pand." Ook waren mensen die een bouwtechnische keuring wilde laten uitvoeren, maar daar was geen beginnen aan.

Eerder maakte Omroep Brabant deze reportage over het huis: