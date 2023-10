NAC maakt excuses voor wangedrag supporter tegen Kevin van Veen

Voetbalclub NAC heeft excuses gemaakt bij FC Groningen en zal 'passende maatregelen' nemen tegen een supporter die vrijdag over de schreef ging richting Groningen-speler Kevin van Veen. Dat meldt de voetbalclub na onderzoek naar de wedstrijd van vrijdag.

Al na zestien seconden kreeg de voetballer van Groningen bij de cornervlag iets toegewenst door twee supporters. Volgens NAC is niet precies te duiden wat er is gezegd. Maar het is voor de club wel duidelijk dat die verwensingen de reden zijn dat Van Veen later na een doelpunt provocerend heeft gejuicht richting supporters.

De wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie moest na het provocerende juichen van Van Veen tijdelijk worden stilgelegd. Van Veen kreeg plastic bekers naar zijn hoofd.