Dronken automobilist veroorzaakt ongeluk met 3 gewonden: jaar cel geëist

Eén van de wagens die bij het ongeluk betrokken waren (foto: Toby de Kort/SQ Vision). Er kwamen heel veel hulpverleners naar de plek van het ongeluk (foto: Toby de Kort/SQ Vision). Er werd ook een traumahelikopter ingeschakeld (foto: Toby de Kort/SQ Vision). Volgende 1/3 Eén van de wagens die bij het ongeluk betrokken waren (foto: Toby de Kort/SQ Vision).

De automobilist die november vorig jaar een ernstig ongeluk veroorzaakte op de A65 bij Berkel-Enschot, scheurde op dat moment met 205 kilometer per uur over de snelweg. Dit bleek dinsdag bij de rechtbank in Breda waar de Tilburger (33) terechtstond. Direct na de botsing was al duidelijk geworden dat hij vier keer te veel had gedronken. De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van een jaar. Ook zou de man voor drie jaar zijn rijbewijs moeten inleveren.