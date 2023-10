Vuurwerkcoördinatoren moeten voor rustige oud en nieuw in Roosendaal zorgen

Een landelijke primeur voor Roosendaal. Tijdens de jaarwisseling gaan vrijwillige vuurwerkcoördinatoren een extra oogje in het zeil houden. Het gaat om een proef waarbij bewoners in een aantal straten en buurten zelf deze taak op zich nemen.

Het is de bedoeling dat de vuurwerkcoördinator gewoon deelneemt aan de festiviteiten. “Je moet het zien als iemand die bijvoorbeeld meehelpt om een feestje te organiseren en ondertussen de boel in goede banen leidt. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat ze als een soort politieagenten gaan rondlopen. Ze zorgen dat mensen elkaar aanspreken op hun gedrag”, zegt initiatiefnemer Rianne Sieben van de lokale partij Vitaal Liberaal.

Het burgerraadslid kwam op het idee voor een vuurwerkcoördinator toen ze afgelopen oud en nieuw met haar man langs een straat fietste waarbij buurtbewoners aan statafels rond vuurkorven een mooi feest vierden. “Toen we er later op weg naar huis weer langs reden, waren ze bezig om alles keurig op te ruimen. Zo zijn er goede voorbeelden genoeg van straten waar mensen elkaar opzoeken om samen veilig en gezellig oud en nieuw te vieren. Dit mag ook wel eens worden beloond.”

Volgens haar ligt de nadruk rond oud en nieuw nu nog te vaak op straffen in plaats van belonen. De vuurwerkcoördinator krijgt daarom een goodiebag in de vorm van een zinken blusemmer met daarin bijvoorbeeld vuurwerkbrillen, afsteeklonten, nieuwjaarswenskaarten en lekkere hapjes om uit te delen. Rianne: “We hebben inmiddels contacten gelegd met de plaatselijke horeca, de vuurwerkhandel en de brandweer. Iedereen wil graag meewerken.”

Na de vuurwerkrellen in 2020 en 2021 verliep de afgelopen jaarwisseling relatief rustig in Roosendaal. Toch zijn er volgens Vitaal Liberaal altijd 'feestvierders' die uit zijn op confrontatie in plaats van verbroedering. De aanpak hiervan vindt Rianne geen taak voor de vuurwerkcoördinatoren. “Dat is iets voor de politie en de gemeente. Gelukkig gaat het al steeds beter maar het kan altijd nóg beter. Laten we met de vrijwilligers beginnen in de buurten en straten waar het tot nu toe altijd wel goed gaat.”

Bijkomend voordeel is volgens de partij van Rianne dat door de inzet van vuurwerkcoördinatoren de gemeente meer zicht krijgt op de leefbaarheid en veiligheid in een buurt. Zeker wanneer de vrijwilligers ook de buiten de jaarwisseling om gaan functioneren als een soort tussenpersoon naar de gemeente. Rianne: “Mensen die niet zo makkelijk naar de gemeente stappen, kunnen op deze manier toch allerlei zaken uit de buurt melden.”