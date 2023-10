Keeper FC Engelen overleden na ongelukkige botsing tijdens wedstrijd

De keeper van FC Engelen 4 die zondagmiddag zwaargewond raakte tijdens een wedstrijd, is woensdag in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden, meldt de club op de website. Lenard den Teuling (41) kwam ongelukkig in botsing met een speler van RKDVC 11 die hem tegen het hoofd raakte. Een traumahelikopter landde op het veld om medische assistentie te verlenen en de keeper is later in het ziekenhuis geopereerd.

Zijn club laat op de website weten dat Lenard 'een echte clubman was'. "Het nieuws slaat bij ons allemaal in als een bom." Den Teuling laat een vrouw en twee zoons van 16 en 11 jaar oud achter. "Onze gedachten zijn bij zijn gezin en zijn naaste vrienden en familie." Ook de tegenstander van afgelopen zondag, het Drunense RKDVC, heeft op sociale media haar medeleven gedeeld.

Bestuurslid Wim van Sambeek van de Bossche voetbalclub meldde zondagavond nog dat de operatie van de keeper goed was verlopen. Toen hoopte hij nog op een voorspoedig herstel ook al werd Den Teuling in slaap gehouden en was het afwachten.

Gestaakt

De botsing gebeurde tijdens een competitiewedstrijd. Het duel met RKDVC 11 werd hierna gestaakt, de stand was toen 0-0. Van Sambeek noemde het toen een vervelend ongeluk. “Je kunt het vergelijken met de botsing tussen Etienne Vaessen en Brian Brobbey, in de wedstrijd van vorige week zaterdag tussen RKC en Ajax.

"Onze keeper ging voor de bal en werd aan zijn hoofd geraakt door een been, voet of wat dan ook van een speler van RKDVC. Iedereen had al snel in de gaten dat het foute boel was. De tegenstander was ook behoorlijk ontdaan", vertelde de voorzitter. Na overleg met de KNVB en tegenstanders werden twee andere wedstrijden van FC Engelen afgelast.

Traumahelikopter

Omdat de ernst van de situatie direct duidelijk was, werd meteen 112 gebeld. Een traumahelikopter landde op het veld. Nadat de keeper naar het ziekenhuis in Tilburg was gebracht, werden spelers en andere betrokkenen van beide teams bijgepraat over zijn toestand. Van Sambeek: "Er was een zwelling geconstateerd op het hoofd en is er mogelijk inwendig hersenletsel opgetreden."

Donderdag komen de teams en keepers samen waar Lenard den Teuling onderdeel van uitmaakte en training aan gaf. Vrijdag is er een bijeenkomst voor alle leden van FC Engelen. Alle wedstrijden van de Bossche club dit weekend zijn afgelast vanwege het overlijden van hun keeper.

