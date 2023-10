Dit is waarom we een hekel hebben aan de wolf (of hem juist knuffelen)

De wolf heeft de afgelopen maanden in Brabant amper toegeslagen, maar toch is de weerstand alleen maar gegroeid. Dat de populariteit van de wolf afneemt, heeft misschien wel een veel diepere oorzaak dan gedacht.

In 2015 werd de wolf voor het eerst na 150 jaar afwezigheid weer gezien in Nederland. Sindsdien speelt de discussie of dit roofdier wel thuishoort in Nederland. Zeker als er weer schapen gegrepen worden door de wolf, laait de discussie weer op.

Volgens milieufilosoof Martin Drenthen van de Radboud Universiteit in Nijmegen staat de discussie over de wolf symbool voor iets groters. "Het gaat over het ongemak dat mensen ervaren door een snel veranderende wereld", vat hij het kort samen.