Zwartboek van flatbewoners zorgt voor spoedreparaties en groot onderhoud

Goed nieuws voor de veelal bejaarde bewoners van de Mendelssohnflats in Tilburg. Nadat ze massaal hadden actiegevoerd tegen de slechte staat van hun flats, wordt er eindelijk groot onderhoud gepleegd. Donderdag was woningcorporatie WonenBreburg in huis om de plannen toe te lichten. De bewoners moeten nog wel wat geduld hebben, want pas in 2025 gaat het werk beginnen.

Het zwartboek dat in juli, samen met de SP, werd gepresenteerd stond vol met klachten van de bewoners. Schimmel in de badkamer, geen tegels in de wc, ramen die niet open kunnen en flats die maar niet warm te stoken zijn. Volgens WonenBreburg wordt dit allemaal aangepakt.

Ilham Bouchlal, manager wijkteams van WonenBreburg ontkent dat het groot onderhoud eerder wordt uitgevoerd vanwege het zwartboek. Zij stelt dat veel klachten in het zwartboek helemaal niet bij hen bekend zijn. “We hebben veel klachten niet terug kunnen vinden in ons systeem. Als mensen geklaagd hebben over hun huis zou je dat terug moeten vinden, maar dat was niet zo."

De manager weet ook niet hoe het komt dat de bewoners wel in het zwartboek, maar niet bij de verhuurder hebben geklaagd. "Misschien klagen mensen veel tegen elkaar. Of roepen ze het tegen iemand die met een T-shirt van WonenBreburg loopt en wordt het daarna niet opgepakt. Ik weet het ook niet."

Bewonerscommissie

Volgens Bouchlal zijn er inmiddels al 25 reparaties uitgevoerd, allemaal kleine zaken: "Na het uitkomen van het zwartboek hebben we extra vakmensen op de flats gezet om alles waarover geklaagd werd, aan te pakken. Het groot onderhoud was al voor 2025 gepland. Dat blijft zo, we hebben alleen deze informatiebijeenkomst naar voren gehaald.”

Ans Jansen, voorzitter van de bewonerscommissie van de flat denkt daar toch anders over: “Uit betrouwbare bron heb ik gehoord dat het groot onderhoud echt naar voren is gehaald door het zwartboek. Het contact met WonenBreburg verloopt nu ook een stuk beter. Het was niet heel slecht, maar nu is het echt veel beter.”

De verhuurder gaat wel snel iets doen aan de ramen die niet open kunnen bij sommige bewoners van de flat. De lift die het ook lange tijd niet deed, wordt zelfs op dit moment al nagekeken. Er is een bouwlift geplaatst om de bewoners die niet kunnen traplopen, naar beneden te brengen. Hun scootmobiels staan tijdelijk geparkeerd in een container.

'Zal nog best tegenvallen'

Als het groot onderhoud in 2026 helemaal klaar is moeten de flats van energielabel D naar A of zelfs A+ gaan. De bewoners krijgen nieuwe riolering, een nieuwe keuken en badkamer en nieuwe ramen met dubbel glas. Ans Jansen van de bewonerscommissie: ”Ik denk dat veel mensen nu heel blij zijn, maar ze moeten er wel rekening mee houden dat er heel veel gesloopt hoor. Tegels gaan eraf, keukens gaan er uit, de douche gaat eruit. Dat zal nog best tegenvallen.”

Maar voordat het zover is, zijn de meeste bewoners wel blij met de toezeggingen van WonenBreburg. Want ook niet onbelangrijk: de huur gaat niet omhoog.

LEES OOK:

Flatbewoners zijn het zat en maken zwartboek: 'Raam gaat niet eens open'

Sjef zit al twee weken opgesloten in zijn flatje omdat de lift kapot is