'Ook een keeper met een helm kan de Champions League winnen'

Na het nieuws over de tragische dood van de keeper van FC Engelen 4 is er discussie ontstaan over het dragen van een helm bij keepers. Keeperstrainer van FC Eindhoven Hans Segers adviseert zijn doelmannen om een helm te dragen. "Zeker na wat er nu twee keer in korte tijd is gebeurd." Hij wijst erop dat de Tsjechische doelman Petr Cech met een helm op de Champions League won.

Ook bij FC Eindhoven zijn ze geschrokken van het nieuws dat de doelman van FC Engelen 4 is overleden na een ongelukkige botsing op het veld. “Het is wel onderwerp van gesprek”, vertelt keeperstrainer Hans Segers. “Het is verschrikkelijk. Ik schrok er echt van. We hebben het nieuws met de keepers hier besproken. Dan bespreek je ook of het verstandig is om met een helm te gaan keepen.”

"Mijn advies is om voortaan met een helm te gaan keepen."

Segers heeft daar zelf wel een duidelijke mening over. “Mijn advies is om voortaan met een helm te gaan keepen. Zeker na wat er nu twee keer in korte tijd is gebeurd.” Hij doelt daarmee op het overlijden van de keeper van FC Engelen 4 en de zware botsing waardoor RKC-voetballer Etienne Vaessen bewusteloos raakte. Segers wijst ook naar andere doelmannen die succesvol waren met een helm op. Het beste voorbeeld is Petr Cech. De Tsjech, die voor Chelsea meer dan 400 wedstrijden keepte in de Premier League, kreeg in 2006 een knie tegen zijn hoofd van een speler. Daarna besloot hij een helm te gaan dragen. Met die helm bleef Cech succesvol op het allerhoogste niveau en wist hij zelfs de Champions League te winnen.

"Het zal in het begin niet prettig zijn om een helm te moeten dragen"

“Het zal in het begin niet prettig zijn om een helm te moeten dragen als doelman, maar ook Cech wende eraan. Keepers zijn erg kwetsbaar en dus zou ik het elke doelman adviseren.” En dus ook de keepers van FC Eindhoven, maar Segers benadrukt dat de beslissing uiteindelijk bij de doelmannen zelf ligt. Maar is het ook niet allemaal een beetje overdreven na twee ongelukken op heel veel wedstrijden? Natuurlijk zijn er honderden wedstrijden in een weekend, maar je wilt niet die ene doelman zijn waarbij het fout gaat. Ik zou een helm opzetten”, besluit Segers zijn verhaal.